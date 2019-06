El mayor sacrificio de Isabel Pantoja desde que entró en ‘Supervivientes’

La tonadillera se ha cortado casi 15 cm de su pelo a cambio de barbacoa para todo el grupo. Mónica Hoyos ha seguido su ejemplo y también se ha cortado parte de su larga melena.

El cabello lleva siendo desde hace 40 años el gran sello de identidad de Isabel Pantoja. La tonadillera lo ha llevado siempre largo y haciendo gala de ese estilo tan marcado que tanto la caracteriza. Por ello, estaba cantando que, al producirse el tradicional juego de recompensa “La mesa de las tentaciones”, a la artista la iban a tentar por su pelo. Así fue. Nada más empezar la prueba, Lara Álvarez le ofreció raparse el pelo a cambio de unos buenos chuletones para ella y todos sus compañeros. La cara de la cantante cambió al instante: “Dejaría de ser yo. No puedo hacerlo. Lo siento por mis compañeros”.

Isabel se mostró implacable a la hora de dejar atrás un signo distintivo que la lleva acompañando durante toda su carrera. Pero Lara y Carlos Sobera volvieron a insistir. La viuda de Paquirri siguió dando el no como respuesta: “De verdad que no puedo. Que yo cuando vuelva tengo que cantar y sin mi pelo no puedo”. Aunque ella no lo sabía, todo aquello no pasaba de una broma y en ningún momento la intención era que se rapara. Sin embargo, la presentadora en Honduras contraatacó con otra propuesta: cortar entre 15 y 20 cm de su larga melena. La artista se lo pensó unos largos minutos mientras negociaba con Lara la recompensa: “Si me lo corto quiero los chuletones, las alitas de pollo, las patatas y los refrescos”. Lara por su parte le ofreció también tinte para el pelo. Tras mucho pensarlo, Pantoja hizo el sacrificio y a lo Sansón se corto hasta 15 cm de su pelo, algo que casi la lleva a las lágrimas. Mónica Hoyos, por su parte, siguió su ejemplo, a cambio de merienda para ella y sus compañeros durante una semana. Un acto de valentía que ambas mujeres vivieron con mucha intensidad.

Chelo, completamente hundida tras la negativa de Marta

.@chgarciacortes: «No sé si voy a remontar, estoy muy mal. Quiero hablar con Marta, necesito que me lo explique» https://t.co/NzT6uvqB3J #TierraDeNadie9 pic.twitter.com/9jUeUiDKYS — Supervivientes (@Supervivientes) June 25, 2019

El domingo fue un día fatal para Chelo García-Cortés. La concursante lleva desde el inicio del concurso reclamando la visita de su mujer, Marta. Sin embargo, ha recibido la peor de las noticias esta misma semana y de boca de Jordi González: Marta había declinado la invitación para ir a verla a Honduras. A la periodista este hecho le ha afectado mucho en su estado de ánimo y no ha vuelto a ser la misma. Completamente hundida y empañada en lágrimas, Chelo no deja de darle vueltas al porqué de esa reacción por parte de la mujer de su vida. Bárbara Rey, gran amiga del matrimonio, intentó arrojar un poco de luz sobre el asunto: “Marta tiene una madre que está bastante enferma aparte de que entiende de que ella misma no está en las condiciones optimas para viajar”. Lo cierto es que independientemente de los motivos, la tertuliana se ha mostrado muy chafada y con ganas de tirar la toalla. Los próximos días serán determinantes.