El mayor obstáculo en la relación de Sofía Suescun y Alejandro Albalá

Sofía y Alejandro, siempre en conflicto, ha visto como en las últimas horas sus respectivas familias tomaban partido, lo que les ha enfrentado más si cabe. Tanto Mayte Galdeano como Paz usaron las nominaciones para atacar a la ex pareja.

Madres en guerra. Así se podría resumir la noche de expulsión en GH DÚO. Con la final cada vez más cerca, las familias acaparan más protagonismo llevando al interior de la casa todas las batallas que se labran en el exterior. Los más perjudicados son Sofía Suescun y Alejandro Albalá. La ex pareja más extraña de la edición sigue viviendo en su peculiar montaña rusa emocional. De los besos y los abrazos han pasado a los reproches, en gran parte gracias a los consejos de sus familiares.

Paz: “El único problema que tiene Sofía Suescun se llama Maite Galdeano” #GHDÚOGala12 pic.twitter.com/ACpmH3mIg3 — Gran Hermano (@ghoficial) March 22, 2019

La primera en dar en la diana fue Mayte Galdeano. La ex gran hermana acudió a la casa de Guadalix de la Sierra el miércoles donde fue especialmente dura con su hija. El jueves siguió en la misma senda. Lejos de arrepentirse, se reiteró en sus posiciones y no paró de atacar al ex novio de su hija, Alejandro. Paz, la madre del joven, no tuvo reparos en mandarle un recado a su ex consuegra: “Deja de elegirle los novios a tu hija. Que decida ella. Deja de malmeter”. Sus palabras fueron muy aplaudidas en el plató, mientras Mayte volvía a atacar duramente al ex de “la Sofi”.

Todos los familiares nominan esta noche y como vosotros sois un miembro más de esta familia… ¡También nominaréis! ¿Ya habéis decidido? #GHDÚOGala12 pic.twitter.com/XO0TADBiHm — Gran Hermano (@ghoficial) March 21, 2019

A la hora de nominar – ayer fueron los familiares quienes nominaron y no los concursantes – ambas madres aprovecharon la ocasión para dar los tres puntos a la ex pareja de sus hijos. Así, mientras Mayte se los dio a Alejandro, Paz hizo lo mismo con Sofía. A la hora de la verdad, más allá de las dificultades que tengan como pareja, lo cierto es que sus proprias familias han resultado ser un escollo para que ellos mismos elijan que quieren hacer con su relación. El resultado, tal y como resumió Sofía, “no podría ser peor”: “Todo esto va a acabar de la peor manera. Alejandro y yo en la habitación gris, peleando por la permanencia”. La ex pareja está nominada junto a María Jesús, que logró salvarse, ya que la expulsada fue finalmente Carolina Sobe.

Irene Rosales y Kiko Rivera, finalistas

¡Vuelco en las nominaciones! Sofía, Alejandro y María Jesús, nominados definitivos. Y Juan Miguel, Irene y Kiko son los PRIMEROS FINALISTAS DE LA EDICIÓN #GHDÚOGala12 pic.twitter.com/4fycyhUbc2 — Gran Hermano (@ghoficial) March 22, 2019

Las nominaciones por parte de los familiares fueron de lo más emocionante. Los grandes perjudicados fueron María Jesús, Sofía y Alejandro. En la cara inversa de la moneda, Irene, Kiko y Juan Miguel, que se han convertido en los tres primeros finalistas del concurso. El matrimonio se ha mostrado de lo más emocionado al ver que no estaban nominados. Lo mismo no sucedió con Juan Miguel. El ex de Karina cree que está nominado, ya que solo ha conocido los votos de los familiares. Al final, se computó los votos de la audiencia a través de la “App”. Sofía y Alejandro se mantuvieron entre los más votados pero Juan Miguel recibió menos votos que María Jesús Ruiz, que finalmente fue incluida en la lista de nominados.