Màxim Huerta explica cómo se gestó su momento más triste

Màxim Huerta ha concedido una entrevista a 'Socialité' donde ha repasado los puntos que supusieron su dimisión como ministro de Cultura y Deporte

Màxim Huerta pasó a la historia de la democracia española al haber sido el ministro más breve en dejar de formar parte del Gobierno. El escritor y periodista, que había cosechado fama en la televisión, aceptó el reto de Pedro Sánchez y se convirtió en su ministro de Cultura y Deportes. Una discrepancia con Hacienda le hizo dimitir y, meses después, a Màxim Huerta todavía le tiembla la voz al hablar de ello, como ha demostrado en su entrevista con ‘Socialité’. “Ese discurso lo repetí muchas veces en el despacho hasta que no me hiciera llorar… A cada párrafo lloraba, me hundía”, ha comentado sobre las palabras que pronunció en su despedida de su corta carrera política.

Màxim, que se encuentra en promoción de su nueva novela ‘Intimidad improvisada’, ha asegurado que fue él quién tomó la decisión de dimitir, aunque se sintió “poco protegido”. “Recuerdo perfectamente con la fuerza, la dignidad y el respeto a un Gobierno que había empezado”, ha relatado. También ha asegurado que “es curioso que cuando alguien dimite rápido, empezamos a humillarlo”. La confesión más dura ha sido que Pedro Sánchez no le ha vuelto a llamar.

“Tuve mucha vergüenza, en los Goya los actores me apoyaban, pero yo era incapaz de salir con la cabeza alta”, ha asegurado Màxim, antes de añadir que sintió “fracaso personal, fracaso profesional y hasta fracaso familiar”. Si de algo le ha servido esta experiencia tan dura ha sido para recordar con aún más cariño a su padre: “soy de bares, lo veo en todas las cañas”. | [LEER MÁS |Isabel Pantoja ya es la ganadora de ‘Supervivientes’ por estos datos]