Màxim Huerta ha regresado este miércoles a televisión. Lo ha hecho justo al último programa en el que dijo adiós a esa etapa, esa que decidió abandonar para emprender su sueño como escritor. El periodista se ha sentado junto a Ana Rosa Quintana y Joaquín Prat para charlar entre amigos en ‘El programa de Ana Rosa’ y romper su silencio como nunca lo había hecho meses después de aquel 13 de junio del pasado año en el que dimitió como Ministro de Cultura en el Gobierno de Pedro Sánchez. Su llegada fue breve, pero intensa y, desde entonces, prefirió no hablar sobre su salida como lo ha hecho hoy, día en el que ha presentado ante el público ‘Intimidad improvisada’ con un artículo que incluye todo lo que pasó. “Estoy bien, ilusionado, pero lo he pasado muy mal. Ha sido un tiempo muy duro“, ha dicho enfundado en una chaqueta de su progenitor con la que “se siente seguro”. Sin embargo, su visita ha sido puntual.

Después de dejar claro que él está orgulloso de sus raíces y no se arrepiente de haber tomado la decisión de volar de la televisión para quedarse en la escritura, ha hecho balance sobre su etapa como ministro. “No me arrepiento de haber dicho que sí a Pedro Sánchez, volvería a hacerlo. Me parecía ilusionante y un gran proyecto (…) Ahora me había impuesto estar callado, no leer nada sobre mí, tanto texto tendencioso con ira o homofobia. Afortunadamente con ayuda médica y de amigos ahora puedo estar contigo. Mis amigos me dijeron que me fuera a Londres a un concierto de Beyoncé el día que dimití. Cuando llegué a ese aeropuerto no me sentí bien. Me fui a Alicante. Me desmayo, vino la policía, todo el mundo me miraba. Me encerré, me quedé en casa“, ha comentado. Un momento que, sin duda alguna, quedará en su memoria grabado para siempre, aunque lo verdaderamente difícil para Màxim.

“Hubo un momento en el que me daba igual si le pasaba algo al coche cuando volvía a Valencia”, ha revelado para sorpresa de los presentes. Un momento en el que el propio Joaquín ha querido puntualizar lo que le pasaba: “tenías depresión”. Si bien es cierto que el contacto con Pedro ahora mismo es nulo, el presidente del Gobierno le llamó un mes después de todo, justo cuando se iba de vacaciones. Pero, ¿cómo fue aquella proposición para ser ministro? Así lo ha recordado el propio Màxim: “Tenía una llamada perdida el día anterior y me volvieron a llamar. Me dijo que era Pedro Sánchez. Le di la enhorabuena y estuvimos hablando del momento que estaba viviendo. No pensé que me llamara para ser Ministro de Cultura, pensé que llamaba para preguntarme alguna cosa y, de pronto, me dijo que me fuera con él. Mi cabeza iba a otra velocidad, tenía que responder. Ahí te preguntas cómo vas a serlo, pero sabes que no lo puedes rechazar. Dije que sí. Me dijo que no podía colgarme sin que respondiera”, ha respondido el periodista.

¿Y su familia?, ¿cómo vivieron la dimisión? "Mi madre me dijo cuando me hicieron ministro que no le gustaba. La única cara triste ese día era mi madre. Solo estaban contentos mis amigos. Me decía que mi padre estaría muy feliz de verme. Él era un obrero duro", ha dicho Màxim Huerta. Pero más dura fue aún su dimisión, una noche con un sabor muy amargo que, sin querer, se ha convertido en un bonito día. "Aquella noche no hablamos. Me quité el traje y apagué la tele. Nos quedamos en casa y le dije que quería cenar. Fue una comunión entre madre e hijo. Recordaré esa noche como uno de los mejores momentos de mi vida", ha apuntado el escritor.