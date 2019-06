Cristina Pujol ya ha olvidado los momentos amargos que vivió junto a Kiko Matamoros, especialmente por el cruce de acusaciones tras romper su relación en abril. La que fuera conocida como la ‘Angelina’ de Albacete ha reencontrado el amor en Raúl, un hombre con el que está disfrutando sin cortapisas de los encantos de Ibiza. Pero, a pesar de que afirmaba que ella no quería que sus relaciones trascendieran a los medios, lo cierto es que su actitud cada vez que ve una cámara indica más bien lo contrario. Tal y como muestra LOOK en un vídeo exclusivo, la ex de Kiko Matamoros no duda en provocar a la prensa en cuanto se da cuenta de que les están grabando. Peinetas, calvos e incluso topless son algunas de las lindezas que Cristina Pujol, su novio Raúl y sus amigos dedicaron a los fotógrafos. Dale al play y no pierdas detalle de las imágenes. | [LEER MÁS:‘Sálvame’ se va de boda: así han vestido los colaboradores en la boda de Belén Esteban]