Marta Sánchez está enamorada como nunca antes lo había estado. La cantante parece vivir inmersa en una de sus románticas canciones, pero no con Carlos Baute, sino con el empresario Federico León, el hombre que ocupa su corazón desde hace algunos meses. La artista está tan convencida de su noviazgo que ya le presentó en sociedad el pasado 2 de marzo en el bautizo del hijo de Elena Furiase. Tan grande es su amor que no ha dudado en dar un 'zasca' a todas sus parejas anteriores. ¿Planes de boda a la vista? Marta Sánchez también ha aprovechado para mandarle una indirecta a su novio. Dale al play y no pierdas detalle.