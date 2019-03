La respuesta de Marta Sánchez tras la utilización de su himno de España en la gala Drag

Pese a no conseguir ganar, la acutuación de Drag Boy Devil se ha convertido en la más comentada tras la gala.

En la ‘resaca’ de la gala Drag de Las Palmas de Gran Canaria todo el mundo habla de una actuación. Pese a no haber logrado ganar, Drag Boy ha conseguido que todos los ojos se posen en él a consecuencia de su performance. Una puesta en escena en la que aparecieron entremezclados personajes tan diversos como Mortadelo y Filemón, Alaska o mismísimo Francisco Franco. “Españoles, Franco ha vuelto. No estaba tranquilo en el cielo al ver que la España que él había dictado se había desviado. Tranquilos, el generalísimo está aquí”, esbozaba una voz en off mientras que el transformista aparecía sobre el escenario disfrazado del dictador mientras interpretaba la versión del himno de España que Marta Sánchez realizó el año pasado. Look ha querido saber cómo le ha sentado a la artista que su letra del himno nacional fuera utilizada en ese contexto, asunto del que las redes sociales están hablando mucho en las últimas horas. “No le ha parecido nada bien, como era lógico”, dice a este digital Mariola Orellana, mánager de la cantante, que explica el descontento que este hecho ha producido en Marta Sánchez.

La representante, que afirma no querer crear polémica alrededor de lo que se expuso este lunes en la gala Drag, quiere aclarar que la utilización de la canción se ha hecho sin consentimiento de la artista, ilegalidad que podría acarrear algún problema a los responsables. “No se nos ha pedido permiso para utilizar la voz de Marta. A este asunto supongo que tendrá que responder los responsables. Ya sea el artista, la gala o la cadena de televisión que ha emitido el espectáculo”, dice Mariola notablemente enfadada. Orellana añade que cuando la intérprete de ‘Soy yo’ decidió cantar el himno en su concierto del Teatro de la Zarzuela -17 de febrero de 2018- se tuvieron que llevar a cabo una serie de trámites administrativos, algo que desconoce si ha hecho el drag queen que ha utilizado la versión de Sánchez. “Nosotros en su día pedimos permiso para utilizar la base musical del himno, no es una cosa que se pueda usar así a la ligera. Además que Marta lo cantó en un edificio propiedad del Estado. No sé cómo se verá esto ante la ley, pero nosotros tuvimos que recibir el sí de muchas partes para poder hacerlo”, comenta la representante.

Pese al gran revuelo que se ha creado en torno a esta actuación, Mariola Orellana dice que su representada no tiene, de momento, intenciones de interponer medidas legales por el uso de su voz sin autorización previa. Postura que refleja las ganas que tiene la artista de que este incómodo momento pase lo más pronto posible. "Marta hizo esa letra con muchísimo cariño y sin ninguna intención ni simbología política. Es una pena que pasen estas cosas", finaliza diciendo la representante.