Marta Sánchez y Carlos Baute cuentan la verdad sobre su relación

Sobre los dos artistas circulan varias leyendas urbanas: desde una relación sentimental hasta una feroz enemistad. Marta y Carlos, invitados especiales en 'Mi casa es la tuya', han aclarado en que punto se encuentra su relación.

Y le llegó el turno a Marta Sánchez. La famosa cantante ha visitado a Bertín Osborne en ‘Mi casa es la tuya’ y no lo hizo sola. Junto a ella, un acompañante de lujo, el también cantante Carlos Baute, con quién lleva más de una década compartiendo escenarios de forma intermitente. Tras el arrollador éxito de “Colgado en tus manos” ha llego su secuela, “Te sigo pensando”, un nuevo hit con la que el dúo ha intentado deshacerse de la leyenda de que están enemistados.

El tema era inevitable y por ello, Marta y Carlos se esforzaron por dar una imagen de gran complicidad y disipar, por fin, todas las dudas que ha levantado su amistad fuera de los escenarios. Nada más empezar el programa una deslenguada Marta le decía a su compañero: “Intentemos que la gente no piense que estamos peleados”. Y así fue. Ambos artistas intentaron por todos los medios aclarar que su desencuentro es cosa del pasado, llegando el proprio Baute a desmentir que se hubieran enfadado realmente: “Ella hizo unas declaraciones fuera de contexto que se malinterpretaron. Ella hizo un mal acuerdo con su discográfica pero yo no tengo la culpa de eso”.

Lo que no quedó del todo claro fue que tipo de relación les unió hace unos años. Mucho se especuló en su día sobre una posible relación sentimental entre ambos. Ninguno de los dos habló abiertamente del tema. Pero casi al final del programa, jugando con Bertín y su esposa, Fabiola Martínez, al conocido juego “Yo nunca” se pudo entrever que algo pasó. Entre risas, la venezolana soltó la bomba: “Yo nunca me he liado con alguien con quien he hecho un vídeoclip”. Como era esperado todos bebieron, ya que el presentador y su mujer se conocieron haciendo un vídeo musical. Carlos también bebió ante una Marta con rostro desencajado: “No te preocupes Marta, que he hecho más vídeos con otra gente”. La cantante no sabía donde meterse.

El programa sirvió para repasar la trayectoria profesional de la “Reina del Pop” nacional. 35 años de carrera cargada de éxitos, desde su etapa en “Olé Olé” hasta la actualidad. Marta tuvo tiempo de hablar de sus mayores éxitos, sus duros comienzos y del apoyo incondicional de su familia.

Especial recuerdo mereció su padre, el cantante lírico, Antonio Campó. La artista recordó como su padre estuvo presente en la mayoría de las decisiones de su carrera y de lo importante que fue para ella seguir su consejo. Pero si alguien ha marcado su vida, fue su hermana. Paz y Marta no solo eran hermanas, sino que además, eran mellizas. Su prematura muerte con tan solo 36 años fue un duro golpe al que Sánchez tuvo que hacer frente. Aun hoy le cuesta: “Apenas voy por A Coruña. Es una ciudad preciosa pero me recuerda mucho a mi hermana y me duele mucho ir allí”. Fue, sin duda, el momento más emotivo de una noche en la que Marta brilló una vez más gracias a su voz.