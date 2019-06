Marta López, la joven novia de Kiko Matamoros, ha decidido coger el toro por los cuernos y hablar sobre sus operaciones estéticas tras las críticas

La polémica surgió en las redes cuando la modelo Marta López, actual pareja del televisivo Kiko Matamoros, pasaba por quirófano para operarse su nariz. Numerosos comentarios ha recibido la joven, que ha decidido coger el toro por los cuernos para contar toda la verdad sobre sus operaciones. «Os voy a hablar sobre mi operación de nariz. Hay gente que decía que ya me la había operado, que tenía toda la cara operada… Lo único que me había hecho era ponerme los labios, nunca lo he ocultado. También me había operado el pecho y me lo he vuelto a operar», ha explicado Marta.

«No tenía operada la nariz, como mucha gente decía que me la había retocado… No, de verdad, cuando me comparan fotos cuando tenía 17 años…. He adelgazado y pasé por un problema alimenticio. Afilo la cara con la edad, a otros no les pasa pero a mí sí«, ha declarado la modelo sobre su reciente operación, que despertó polémica entre sus seguidores de las redes sociales.

A su juicio, era un problema de detalle estético. «Mi nariz no era una nariz fea, pero hay un aspecto concreto que quería mejorar y he mejorado. Si quieres conformarte, pues también es lícito. Tenía el tabique ancho y un poquito desviada», ha confirmado.

Sus operaciones de pecho

También había llamado mucho la atención a sus fans el tema del pecho de la modelo. Ahí, Marta también ha querido aclarar: «el pecho lo tengo operado, desde hace dos o así, tenía puesta las prótesis debajo del músculo. Entonces las prótesis me las he cambiado y me las he puesto por encima, al levantarme se me notaba mucho y se veía un surco muy feo».

«Me las he vuelto a poner, ahora están un poco hinchados y no puedo ponerme escote y eso. Tardará un tiempo en asentarse y quedar natura, natural», finalizaba Marta López.