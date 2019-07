La irrupción de Marta López en los medios de comunicación llegó de la noche a la mañana. Su relación sorpresa con Kiko Matamoros invadió titulares y, aunque pocos confiaban en su solidez sentimental, la pareja parece estar muy feliz el uno junto a el otro. No solo por el plano personal, también por los proyectos profesionales de cada uno que, por el momento, van viento en popa. Mientras Kiko triunfa como colaborador en ‘Sálvame’ y en su trabajo en Oh my club, Marta está inmersa en su preparación para el concurso de Miss World Spain y, además, desde este jueves tiene un nuevo trabajo. En la plataforma de Mediaset, MTMAD, la modelo ha comenzado un canal que promete dar mucho de qué hablar.

Aunque se desconoce el número de entregas que la maniquí ha firmado, lo cierto es que eran muchos los seguidores que solicitaban a la influencer que revelara más detalles de su vida y esta es la mecánica perfecta para hacerlo. En un primer capítulo en el que Marta da detalles de ella así como curiosidades para que los espectadores la conozcan más, la joven de tan solo 22 años ha comentado que más adelante se confesará sobre el «trastorno alimenticio» que sufrió a través de su canal. «No me peso desde hace años porque tuve un trastorno alimenticio. Ya hablaré largo y tendido en un vídeo. No es necesario ni debéis tomarlo como referente», ha comentado.

Además, ha revelado algunos datos como que empezó su carrera como modelo cuando «la paró por la calle un agente» o que también estudió tres años de la carrera de interpretación. Por otro lado, disfruta con la música clásica, la lectura y el deporte, pero odia «la mentira». Detalles que ella misma ampliará en sus próximos vídeos, eso sí, en el primero ya ha lanzado un órdago a Kiko: «nunca me han hecho una sorpresa». ¿Lo recogerá? Solo el tiempo lo dirá.