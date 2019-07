Tras dos capítulos de Marta López en MTMAD en los que la novia de Kiko Matamoros comenzaba a dejarse conocer por sus seguidores, ha llegado el más difícil para ella. La influencer y modelo ha echado la vista atrás para confesarse sobre la anorexia nerviosa que sufrió cuando tan solo tenía 13 años. ¿El motivo de ello? La baja autoestima que le acompañaba por entonces y que le obligó a cambiar su personalidad. Cuando tienes un trastorno compulsivo alimenticio mutas y te conviertes en una persona diferente. Me volví manipuladora, mentía…».

Duras palabras que acompaña de otras confesiones que ponen los pelos de punta: «me han quedado dos cicatrices en las clavículas porque se me clavaban los huesos. El hueso del coxis se me iba a salir». De hecho, los médicos llegaron a decirle que o cambiaba su vida o se acabaría muriendo: «los médicos me dijeron que o cambiaba o me moría. Estaba muy cansada de estar siempre triste, descontenta y pensaba para qué vivir así».

Sin embargo, supo salir de ese bache y, aunque es cierto que cuida su alimentación y su físico por su trabajo, con mucho esfuerzo goza de plena salud. Tras cinco años ella confirma que está curada y que el ritmo de vida que lleva hoy en día ha sido, sin ninguna duda, su tabla de salvación. Un salvavidas en el que por supuesto está su familia, en especial su hermana.