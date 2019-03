Marisa Jara se abre para hablar del cáncer que sufre y sus deseos de ser madre

View this post on Instagram

Quería deciros a tod@s que estoy muy contenta y feliz pq ya no tengo tantos dolores y me voy recuperando poco a poco y que me hacéis llorar de emoción por el cariño tan Grande que me dais! Es maravilloso sentir tanto amor incluso de gente q no conoces! Como no me voy a curar con la fuerza q me dais?☺️ La cornada de la tripilla es lo de menos!! Os mando muchos besitos🤗💋💋💋❤️