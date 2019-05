María Teresa Campos y Toñi Moreno se han reencontrado en un plató y han tenido la oportunidad de solventar una tensión de la que aunque no habían hablado en público era un secreto a voces

María Teresa Campos ha vuelto a un plató de televisión y lo ha hecho con una anfitriona muy especial. Nada menos que con Toñi Moreno, quien conduce con enorme éxito de audiencia todos los lunes en Canal Sur el programa “Un año de tu vida”. Un reencuentro muy significativo que tiene lugar justo dos años después de que la presentadora catalana sustituyera al frente de ‘Viva la vida’ la franja horaria que llevaba siete años liderando Campos con ‘Qué tiempo tan feliz’.

María Teresa no aceptó con deportividad su salida forzada de la primera línea de Telecinco. La cadena decidió prescindir de su trabajo como presentadora en las tardes del fin de semana y, pese a que la malagueña evitó pronunciarse claramente al respecto, dada la vinculación laboral que aún le unía con Mediaset, no perdió la oportunidad en varias ocasiones de disparar algún que otro dardo contra Toñi, a quien le fue entregada “su silla”. En una entrevista concedida a Risto Mejide en el ‘Chester’, respondió que los sábados por la tarde veía películas, dejando claro así que no veía el programa con el que se la había reemplazado. Tuvo tal repercusión su respuesta que Toñi, el fin de semana siguiente, con el sentido del humor que la caracteriza, se puso las gafas de 3D y, sujetando un bol de palomitas, dijo divertida: “¿hay algún plan mejor para después de ver ‘Viva la vida’ que coger una mantita y ver una peli?”.

La tensión entre ambas presentadoras era un secreto a voces pero la vida les ha devuelto, dos años después, la oportunidad de reencontrarse. El programa que presenta Moreno en Andalucía ha invitado a María Teresa para protagonizar su nueva entrega y ella, sin dudar, ha aceptado. Por ese plató han pasado ya Carlos Herrera, Rosario, Vanesa Martín o Rosana. Esta semana, le toca a Teresa Campos repasar “Un año de tu vida”. Un año que fue especial, que cambió su vida y que recuerda con cariño, 1987. El año en el que Jesús Hermida le dio su primera gran oportunidad para presentar la mañana en televisión. Será el lunes por la noche, al filo de las nueve y media, cuando Canal Sur emita el programa en el que se han reencontrado María Teresa y Toñi, pero LOOK ha podido conocer, en exclusiva, algunos detalles de lo que va a dejar al espectador pegado a la pantalla.

Lágrimas, reproches y perdones

El abrazo con el que se funden las dos comunicadoras al encontrarse en plató, esta vez en calidad de presentadora y entrevistada, es el primer aperitivo de una noche cargada de emociones y sorpresas. Al abrazo, le suceden lágrimas, reproches, malentendidos, ofensas guardadas y buenas dosis del sentido del humor con el que ambas comunicadoras saben atrapar al espectador. Una sincera Campos llega incluso a llamar “cobarde” a Toñi por la manera en la que afrontó su sustitución. La de Sanlúcar no se queda corta y confiesa ante el gran público que la tiene bloqueada en el móvil, crítica que la malagueña esquiva con enorme habilidad. Un duelo de titanes de la pantalla que el lunes pondrán sobre la mesa sus tensiones pasadas y darán paso al perdón definitivo. Un perdón no exento de emoción y lágrimas por el cariño que ambas fraguaron en 2004 cuando Campos fichó a Toñi Moreno como coordinadora de su sección de actualidad en el programa “Cada día” de Antena 3 y vio en ella a la joven soñadora que un día fue. Desde entonces, entre jefa y redactora surgió una complicidad que se rompió una década después cuando Mediaset contó con Toñi Moreno para sustituir el hueco de María Teresa Campos.

Mucho más que decir

Pero la vuelta de Teresa Campos a la televisión da para mucho más. La comunicadora no perdió la oportunidad de aclarar una vez más que ella no se ha retirado, pese a no ser renovado el pasado mes de marzo su contrato con Mediaset: “será el público quien me retire, no serán unos señores los encargados de decidirlo”, aseguró. Está abierta a que se le presenten nuevos proyectos pero, mientras llegan, ya hay una idea que le ronda la cabeza y que tal vez haga temblar a más de uno: “ya he escrito siete libros y no descarto escribir el octavo con lo que he vivido en los últimos tiempos”, aseveró.