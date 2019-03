El regreso de María Teresa Campos a la televisión no será en Mediaset

María Teresa Campos ha colaborado en un programa de televisión que está pendiente de ser estrenado.

El mayor deseo de María Teresa Campos está a punto de cumplirse. La que fuera la reina de las mañanas regresará próximamente a la televisión, algo que desea desde hace mucho tiempo según ha manifestado en reiteradas ocasiones. “A ver si vuelves ya a la tele”, le decía Alejandra Rubio a su abuela en el último vídeo que ha colgado en su canal de MTMAD (plataforma digital de Mediaset), palabras que, en aquel momento, no hacían presagiar que este hecho iba a tener lugar antes de lo esperado. Ha sido en el reality que protagoniza la hija de Terelu donde hemos descubierto cuál es el próximo proyecto de la malagueña en la pequeña pantalla, programa en el que ella no será la protagonista.

“Ahora van a hacer un documental sobre la vida de Juan Pardo y yo voy a rodar alguna cosa“, dejaba caer María Teresa mientras mostraba un cuadro a su nieta que había sido pintado por el cantante. Ante esta declaración Look ha querido saber más acerca del que será el regreso de la presentadora a la televisión, aunque este sea puntual. Y para sorpresa de muchos no será Mediaset. “Ya lo ha grabado, es un especial que se emitirá en la Televisión de Galicia. Le ha hecho mucha ilusión”, revela en exclusiva una de las personas más cercanas a la matriarca del clan Campos, siendo Galicia el lugar en el que precisamente se crió el cantante. Para conocer los detalles del documental este digital ha contactado con la cadena autonómica encargada de la emisión, que ha preferido dirigirnos a la productora del citado proyecto.

Pese a la insistencia de este medio por profundizar más en el documental que María Teresa Campos ha grabado en homenaje a la figura de Juan Pardo, la empresa dedicada a su creación ha preferido por el momento no desvelar nada. “Estamos en proceso de montaje, no podemos decir mucho más”, contesta la productora, que guardan con recelo todos lo que respecta a este asunto.

Pese al secretismo que envuelve a este programa de televisión, lo que está claro es que el proyecto será la vuelta de María Teresa Campos a la pequeña pantalla. Lo hace seis meses después de su última presencia en un plató de televisión -que tuvo lugar con motivo del especial que Telecinco preparó a Carmen Borrego tras su operación de estética- y dos años más tarde de que finalizara 'Qué tiempo tan feliz'. Por aquel entonces, ella se mostraba feliz y expectante ante la llegada de otro programa que pudiera encajar con su perfil en la cadena de Fuencarral, deseo que también comparte su familia, pero que todavía no se ha materializado. No cabe duda de que tablas no le faltan a la presentadora, trayectoria de varias décadas que avala su buen hacer frente a las cámaras.