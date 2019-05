El regreso a televisión de María Teresa Campos ha sido una de las cuestiones más comentadas en la prensa especializada en los últimos tiempos, incluso después de que se hiciese oficial su salida de Mediaset tras no serle renovado su contrato de cadena. Este 27 de mayo la matriarca de las Campos reaparecerá en la pequeña pantalla junto a Toñi Moreno, en un programa en Canal Sur que supondrá el reencuentro de dos profesionales del medio que se distanciaron precisamente por cuestiones laborales. Lara Dibildos, que acaba de presentar su última obra de teatro, ‘La Teleraña’, se ha pronunciado sobre el regreso a los medios de María Teresa Campos y no ha podido ser más contundente. Dale al play y no te pierdas sus palabras. | [LEER MÁS | 10 kilos en 10 meses: así se ha transformado Belén Esteban para su boda]