Dicen que todo principio tiene un final. Quizás este sea el consuelo para María Teresa Campos (77) y es que hace tan solo unos días este digital pudo comprobar que se confirmaban los peores presagios para la presentadora. Este martes 2 de abril su relación contractual de larga duración con la cadena de Mediaset llega a su fin, información que la secretaria de la malagueña corroboró a Look: “yo solo sé que el martes finaliza el contrato. No puedo decir más”. Unas declaraciones que ponían fin a posibles especulaciones y que confirman su ‘ruptura’ profesional con la que ha sido su casa durante las últimas décadas. Sin embargo, su teléfono no ha dejado de sonar y recibir otras ofertas fuera del universo Mediaset que, de ser aceptadas, significarían su retorno televisivo. Aunque, según ha podido saber este medio en exclusiva, la periodista no está dispuesta a volver a cualquier precio y, prueba de ello, las exigencias que está mostrando con los interesados.

Tiene varias propuestas sobre la mesa, pero hay una que ansía por encima de todas. María Teresa Campos desea cerrar su ciclo en el mismo lugar en el que comenzó todo, al menos televisivamente hablando: Televisión Española. Eso sí, tiene claros los requisitos que debe obedecer. Quiere tener un programa propio, con entrevistas de máxima actualidad y que se emita en riguroso directo, unas características que si cumple el formato estaría encantada de presentar. Fue precisamente en la televisión pública de ámbito nacional en la que tuvieron lugar sus primeros coqueteos televisivos, pues fue colaboradora del programa de entrevistas y actuaciones musicales ‘Esa noche’ en 1981. Tan solo tres años después su éxito se multiplicó y fue propuesta para presentar varios programas como ‘Estudio directo’ o ‘Diario de sesiones’.

María Teresa Campos está rechazando ofertas de cadenas autonómicas

Ahora, en la espera de que este proyecto se materialice (o no), la matriarca de Las Campos está rechazando ofertas de cadenas autonómicas, por considerarlas menores o “no estar a su altura”. Según su parecer, su broche de oro debe ser otro, concretamente en una cadena potente. Mientras tanto, María Teresa seguirá ligada a Mediaset, aunque sea por vínculos familiares, ya que sus dos hijas colaboran en ‘Sálvame’ y ‘Sábado Deluxe’. Una cadena que, pese a todas las alegrías que le ha ‘regalado’ en los últimos años, le ha dejado un regusto amargo por no haber podido presentar un último programa antes de la finalización de su contrato. Lejos queda ya aquella frase que tras el trascurso de meses se convirtió en una quimera. “Vuelvo en septiembre, cuando pase el calor”, dijo instantes antes de terminar su periplo en ‘¡Qué tiempo tan feliz!’. Sin embargo, se ha quedado sin decir adiós en Mediaset desde lo más alto, ese lugar con el que ha mantenido una relación de amor-odio que en más de una ocasión ha copado titulares y en el que ahora su papel como presentadora ha echado abajo el telón.

A pesar de que se desconoce qué enfoque tendrá el futuro proyecto televisivo de María Teresa Campos y si algún día este verá la luz, ella misma se ha manifestado sobre su predisposición por determinado tipo de programas. “Ojalá pudiera yo presentar ahora una tertulia política”, ha comentado en alguna ocasión. | [LEER MÁS: El catastrófico maquillaje de Rosa López que no podrás dejar de mirar].