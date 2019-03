María Teresa Campos explica a Look, en una entrevista exclusiva, como ha vivido a lo largo de su amplia trayectoria profesional la desigualdad entre hombres y mujeres

Pregunta: ¿Qué representa para usted, personalmente, el día de la mujer?

Respuesta: Pues yo creo que, igual que hay un día de la madre o un día del padre, me parece muy bien que haya un día de la mujer, sobre todo porque hay muchas mujeres que tienen todavía dificultados para conseguir todo lo que a lo largo de la historia si han conseguido los hombres. Por lo tanto, no está mal que ahora que hay una pandemia, que se puede decir, de asesinatos de mujeres, se reivindique porque creo que esa sería la principal preocupación que tendríamos que tener este año en el día de la mujer.

P: Comenzó a trabajar en un mundo mayoritariamente de hombres, ¿Cuáles fueron las mayores desigualdades con las que se encontró en sus comienzos profesionales?

R: Yo entré en la radio con 15 años y me parecería una falsedad por mi parte, no voy a incurrir en ella, decir que yo he sido discriminada en la radio. Pero seguramente fue porque la radio tenía un director, por el que yo luego me vine a Madrid y me hizo directora, que siempre fue un hombre muy progresista y que me reconocía muchas cosas. Mis compañeros también me tenían gran reconocimiento, seguramente porque también es muy importante en la vida dedicarte a algo que es para lo que sirves y no a otra cosa. Yo fui afortunada. He hecho para lo que he servido, otra cosa no.

P: ¿En qué fue pionera?

R: Cuando yo llegué a la televisión las cosas ya eran de otra manera para la mujer. Hay cosas en las que hemos ido para atrás, pero hay otras en las que hemos evolucionado mucho. Yo ya en la radio hacía en los últimos años del Franquismo algo que se llamaba ‘Mujeres 72’ y que se hacía con mujeres en la clandestinidad con la Asociación Democrática de la Mujer, con el Movimiento Democrático de la Mujer… Cuando entré en la televisión, en el año 84, ya había mujeres en los telediarios que ocupaban la misma posición del hombre, y luego cambiaron las cosas mucho más, y ahora parece normal que lo haga una mujer, pero entonces no lo era y no era lógico que la parte informativa y sería la tuviera que hacer un hombre.

P: ¿Qué puede aportar a la lucha por la igualdad una profesional como usted, con toda una vida de trabajo a la espalda y una notable proyección pública?

R: Pues desde mi posición pública puedo aportar el contestar estas preguntas que estoy contestando, pero en general puedo aportar lo que cualquier mujer. Nunca he podido tirarme a la calle porque tengo claustrofobia y ni puedo ver las masas, pero me gustaría, de corazón estoy ahí. Y yo en la televisión lo que he hecho, cuando me pusieron por la mañana, en una franja horaria que veían más mujeres que hombres porque entonces había más mujeres amas de casa, hoy ya hay también hombres y debería existir el término ‘amo’ de casa, ha sido procurar hacer cosas diferentes y hacer concursos de los que se aprendiera algo, que aportaran, no de puro azar.

P: Si volviera a empezar, ¿hay algo que haría de distinta manera?

R: Hombre, uno siempre con el tiempo aprende cosas. Yo he aprendido cosas, pero ya las he puesto en práctica. Por ejemplo, yo era una bomba diciendo lo que me apetecía y creía en cada momento de la vida, pero luego aprendí que eso es un lujo que se paga y que a veces hay que contar hasta 25.

P: ¿De qué se ha sentido más orgullosa, como mujer, a lo largo de su carrera?

R: Me he sentido muy orgullosa del cariño que he tenido del público, también de los compañeros, que bueno, aunque a veces se digan cosas que no son, también tengo que agradecer la cuestión mediática porque siempre están interesados en lo que me pasa, aunque no siempre se confirmen las noticias, pero yo me lo tomo todo a risa.

P: Mujer, madre de dos mujeres, abuela de dos mujeres, ¿Qué le ha preocupado más a la hora de educarlas?

R: Creo que mis hijas han sido felices, yo las he educado para que, pensando en un mundo que ya era difícil, supieran qué barreras no se pueden traspasar y de qué cosas hay que tener cuidado, aunque solo sea por salud o por no arruinarte la vida. Siempre se lo he dicho, tanto a ellas como a mis nietas. Tal como están las cosas, yo a mis nietas, sobre todo a Carmen, cuando salía por la noche, siempre le decía que mandábamos a alguien a por ella, pero que si no le habíamos dicho a quien mandábamos, no se viniera si iba alguien a buscarla, aunque fuera de la familia, porque luego en las noticias sale que quien la mató era el tío, el primo o el vecino. Pero me siento muy orgullosa de mis hijas y de mis nietos.

P: Ahora su nieta, Alejandra, está comenzando su andadura profesional, ¿Qué consejos le daría a ella o a cualquier joven para que el famoso ‘techo de cristal’ no se interponga en su camino?

R: Bueno, yo creo que ella es una niña muy inteligente. Yo cuando la he visto hacer cosas, que ahora la he visto hacer una cosa para el canal que ella tiene, tiene una gran soltura. Y es algo a lo que nunca pensó dedicarse, ella siempre ha diseñado, pintado, yo tengo todo guardado, es alucinante lo que la niña pintaba y dibujaba con 5 o 7 años, y yo pensaba que de eso no me iba a deshacer nunca, cuando sea mayor se lo daré. Creo que ahora, pues mira, la vida a veces te lleva por caminos que no pensabas seguir, y ahora le ha llevado por uno que oye, si vale para ello, y lo hace bien, y a ella le gusta, pues fenomenal. Aparte estudiará su carrera porque todo lo que suma no resta y ella vale para todo.

P: Muchísimas gracias por atendernos María Teresa.

