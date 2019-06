Carmen Borrego nos desvela en exclusiva porqué el cumpleaños de su madre no se celebrará este martes.

María Teresa Campos cumple este martes 78 años. Una fecha muy especial para la presentadora, que poco a poco parece estar consiguiendo alcanzar la tranquilidad que tanto ansiaba. Los últimos meses han sido determinantes para la vida de la malagueña, y es que la enfermedad de Terelu, la finalización de su contrato con Mediaset y la salida de sus hijas de ‘Sálvame’ han sido algunos de los asuntos a los que ha tenido que plantar cara. Por estos motivos, el aniversario de la que fuera reina de las mañanas adquiere un matiz muy especial. Razón de sobra para que celebre junto a sus más allegados este cumpleaños, pero…¿Cómo va a pasar la matriarcal del televisivo clan este día? Carmen Borrego nos ha dado la respuesta.

Este digital ha podido conocer de la mano de la hija pequeña de María Teresa Campos que la celebración del cumpleaños de su madre deberá esperar. ¿El motivo?: hace escasos días, Edmundo Arrocet han tenido que viajar a Chile por un asunto familiar. Una repentina marcha que ha hecho que los festejos no tengan lugar en esta señalada fecha. Quien ha estado más escueta en palabras respecto a este asunto ha sido Terelu Campos, que ha declarado a Look que este martes no tendrá lugar ninguna celebración especial. Un aniversario sencillo, por el momento, en el que seguro no falta el cariño que el círculo más cercano a María Teresa Campos le profesa.

Parece que todo comienza a encarrilarse en la vida de la familia Campos. Tras la recuperación de Terelu y la salida de las hermanas del programa ‘Sálvame’, ambas están luchando por alcanzar nuevos retos profesionales. Mismo deseo que ansía María Teresa, que según ha explicado en su última intervención radiofónica junto a Julia Otero (Onda Cero), tiene entre manos un proyecto en la pequeña pantalla. Un horizonte diferente al que presentaba hace tan solo un año y que, al parecer, conoceremos muy pronto. | [LEER MÁS: Letizia muestra su imagen más british en su duelo con Máxima de Holanda]