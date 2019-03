Tras 12 años en la cadena de Fuencarral, la que fuera 'la reina de las mañanas' podría estar ante su adiós definitivo.

La era Campos termina en Mediaset. Pese a que son muchos los medios de comunicación que llevan semanas confirmando que su contrato con la cadena había llegado a su fin, nada más lejos de la realidad. La esperanza todavía se mantenía y es que, según ha podido saber Look en exclusiva, es este próximo martes 2 de abril la fecha en la que finiquita la relación contractual de María Teresa Campos con la cadena de televisión. Aunque si bien es cierto que, por el momento, se desconocen las consecuencias de esta ruptura profesional, este final deja a la malagueña con un mal sabor de boca. Tras más de dos décadas unidos profesionalmente ha llegado el momento de decirse adiós, quién sabe si dejando la puerta abierta a un posible retorno a la que ha sido su casa profesionalmente hablando.

Ha sido precisamente su entorno más íntimo el que ha confirmado a este digital la información que este medio poseía, por lo que ya no cabe lugar a dudas. “Yo solo sé que el martes finaliza el contrato. No puedo decir más”, ha desvelado a Look la secretaria de María Teresa Campos, poniendo así fin a la especulación generada en los últimos días. No tenía programa, es cierto, pero todavía le unía un contrato por lo que la que fuera ‘reina de las mañanas’ jamás se ha sentido desligada de Mediaset. Sin embargo, esta unión no ha evitado que en ciertas ocasiones la periodista lanzara algunas pullitas e indirectas que han copado titulares. Todos ellos sobre su posible regreso a la pequeña pantalla, palabras donde siempre ha dejado ver que se encuentra en plena forma para volver a la pequeña pantalla.

Misma línea que ha seguido su familia y así lo demostró la propia Terelu Campos cuando lanzó el órdago en directo a la cadena durante la polémica llamada de Isabel Pantoja a ‘Sálvame’. La colaboradora propuso que su madre fuera la encargada de realizar una gran entrevista a la tonadillera, proposición que acabó en agua de borrajas.

El regreso de María Teresa Campos a televisión no será en Mediaset

En los últimos tiempos ella ha apostado por jugar con la ambigüedad cuando se le ha ha preguntado sobre el final de su contrato en Mediaset, ‘secreto’ que ahora queda al descubierto. Atrás quedan muy buenos momentos vividos en la cadena, lo que no significa que no vaya a volver a ponerse delante de las cámaras. Tal y como Look ha adelantado la pasada semana, María Teresa Campos está preparando su regreso a la televisión. Eso sí, en esta ocasión de manera puntual y con motivo de un especial que la Televisión de Galicia prepara al cantante Juan Pardo. Ahora María Teresa Campos inicia una etapa de tranquilidad, pero esto quizás no sea un punto y final. Su retorno podría materializarse en el momento en el que alguna televisión quiera ponerle por delante cualquier reto a su altura. Currículum no le falta y valía demostrada tampoco. Un valor seguro que la malagueña tiene intención de seguir explotando pese a este nuevo revés. | [LEER MÁS: El catastrófico maquillaje de Rosa López que no podrás dejar de mirar]