Sabemos cuál es el secreto del éxito de María Pombo

Se define a sí misma como un desastre. Es coqueta, amante de las patatas e impaciente, pero por encima de todo “risueña”. Quizás esta ecuación sea el secreto de su éxito, de un éxito imparable. Aunque María Pombo llegó a la crónica social cinco años atrás de la mano del futbolista, Álvaro Morata, su ruptura no hizo que su presencia se evaporase. Ni mucho menos y, prueba de ello, que sea una de las influencers 2.0 del momento. Tanto es así que para muchos esta joven de tan solo 24 años ha logrado convertirse en un fenómeno que ya sigue más de un millón de personas a través de las redes sociales. El mismo público que, probablemente, permanezca pendiente este sábado 22 de junio de su enlace con el empresario Pablo Castellano en la Colegiata de Santa Cruz de Castañeda (Cantabria) tras cuatro años de relación. Mientras los secretos de su vestido permanecen bajo llave, hay otra incógnita que pocos han logrado resolver y no es otra que la estrategia que la ha llevado a ser una marca absolutamente rentable. Por esta razón, Look ha contactado con varios expertos del sector y sus análisis dan muchas pistas de cómo esta madrileña convierte en oro todo lo que toca.

“Es una de las prescriptoras más interesantes para las marcas en España. María es una influencer con una comunidad muy fiel y que interacciona muy bien. Ha lanzando su propia marca Tipi Tent con unos resultados extraordinarios en el año 2018 con una previsión de ventas de más de medio millón de euros, organizó el festival Suavefest cuando alcanzó el millón de seguidores y fue un éxito. Está muy de actualidad y tiene una comunidad que la apoya en todo lo que hace”, explica Luis Díaz, Director General para España y Portugal de Human to human, agencia expecialista en influencer marketing. Unos logros que la sitúan en alguien “muy beneficioso”, tal y como asegura Tomás Cuadrado, experto en Estrategia de Marketing 360 en Publydea: “es muy rentable porque tiene más de un millón de seguidores. Esto se traduce en alcance e impacto (…) María tiene mucho compromiso con sus seguidores y, además, les cuida”.

Pero lo que María Pombo contagia no solo es su magia, también la de su familia. Ese entorno que comparte tiempo y espacio con esta joven que ha hecho protagonista a su círculo más cercano. “Como fenómeno ha ido surgiendo poco a poco y ha sido por el apoyo que ha tenido. María empieza en su cuenta de Instagram, ha ido creciendo de una manera muy orgánica y ha ido creando ese universo María Pombo. No es solo ella, son sus hermanas Lucía y Marta, es su pareja Pablo Castellano, son sus amigas María Frubies o María García de Jaime, su familia, su entorno, su gato Pluto. Todo lo que gira en torno a María es como un ecosistema y ella es solo el sol dentro de ese universo y todo gira alrededor de ella. Seguimos a toda su interacción, a todas las historias y todas las tramas que suceden entre todas estas personas”, comentan a este digital desde Human to human.

Un cómputo de factores que mantienen todavía más vivo el entretenimiento que ella y los suyos generan continuamente y que, de hecho, procura compartir muy por encima de la publicidad. “Cuida también la relación de posteos publicitarios versus los de contenido habitual de su vida. A día de hoy un 32% de sus posteos aparece haciendo publicidad, siendo una cota medio alta, pero no alcanza el 50% y 60% que vemos en otras influencers, y es que no todo es publicidad y se deben cuidar otros aspectos como ella logra”, aseguran desde Personality Media, consultoría especializada en analizar la proyección mediática en figuras públicas

Aunque, sin duda alguna, el secreto de su éxito está en su autenticidad. “Comparte sin ningún problema sus opiniones aun sabiendo que van a generar polémica, es una persona que comunica muy bien y eso le ha llevado a donde se ha encontrado ahora (…)”, explica Luis. “Es rentable porque consigue ofrecer un buen retorno a las marcas cuando invierte. Las marcas quieren contar con ella porque saben que obtienen buenos resultados en las campañas. Ella selecciona muy bien las marcas con las que colabora y los productos que promociona. Sería imposible y lo sé muy bien porque trabajamos con ella a través de su agencia. María filtra muchísimo las marcas, nunca recomendaría algo que ella no utilizase y esa autenticidad es la clave de su éxito”, añade.

Y es que supera con nota los requisitos que debe cumplir una influencer. “Un influencer tiene que tener empatía, humildad, credibilidad, carisma, ser reconocible”, aseguran desde Publydea, agencia de marketing digital y publicidad. Hecho que se refleja en que haya logrado crear una colección cápsula en Lefties, sea imagen de GHD junto a Lara Álvarez o Aitana e incluso tenga su línea de zapatos en alguna firma española. Eso sí, aunque es un referente en muchos sentidos para sus seguidores, ella advierte: “nunca jamás compares tu felicidad, tu cuerpo, tus relaciones, ni tus metas en la vida con NADIE y menos en Instagram”.