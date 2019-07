View this post on Instagram

GRAN NOTICIA; HOY, DESPUES DE UNA RUEDA DE PRENSA POR LA DIRECCION DEL FESTIVAL, NOS HAN COMUNICADO EN ESTE MAGNIFICO FESTIVAL INTERNACIONAL, QUE NUESTRO CORTOMETRAJE " LA CARA DEL DIABLO" HA RECIBIDO EL 1º PREMIO AL MEJOR CORTOMETRAJE NACIONAL. MIL GRACIAS A TODOS VOSOTROS Y A ESTE MAGNIFICO FESTIVAL EN CASTILBLANCO ( BADAJOZ ). DESDE EL 24 AL 26 DE JULIO. enhorabuena a todo el equipo y a Julio de la fuente nuestro director #cine #films #actorslife #cinema #love