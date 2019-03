Primeras palabras de María José Suárez tras su supuesta detención

La sevillana se ha mostrado sorprendida tras las informaciones que apuntaban a que había sido detenida.

Sorprendida. Así se ha mostrado María José Suárez después de los rumores que apuntaban a que había sido detenida tras su regreso a España. Durante la mañana de este miércoles el periodista Alfonso Egea ha contado en el programa 'Espejo Público' que la modelo había sido llevada hasta los juzgados de Plaza de Castilla después de que sonasen todas las alarmas en la base de datos del control de pasaportes del Aeropuerto de Madrid Barajas-Adolfo Suárez. Según esta versión, la ex Miss España tuvo que llamar a su abogado para resolver el asunto. Trámite que conllevó el pago de dos multas económicas. Horas después a que esta información viera la luz ha sido la sevillana quien ha querido aclarar estos hechos. "No lo entiendo. Me lo acaba de decir y estoy flipando", decía María José mientras posaba en un acto publicitario al que estaba invitada. Un hecho que parece haberse quedado en tan solo una anécdota según las palabras de la ex reina de belleza.