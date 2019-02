El plató de ‘Gh Dúo’ ha comenzado más encendido que nunca. Con los nervios a flor de piel, pues todavía se desconocía si María Jesús Ruiz terminaría siendo una de las expulsadas de la noche, la madre de la maniquí ha sacado la artillería pesada y ha cargado contra Julio Ruz, expareja de la modelo. Lo ha hecho tras ver unas imágenes en las que su hija aparecía completamente rota y mientras se lamentaba de que nadie la quería y de que “se quería morir”. Estas palabras han indignado a su progenitora, Juani Garzón: “Ella no se quiere. Está hecha una piltrafa. No es un microondas. ¿Es normal que todo el mundo se posicione en contra de ella?”. A pesar de que Julio negaba con la cabeza, la jienense ha seguido con su alegato después de una semana difícil para su primogénita. Y es que justo esta semana ha decidido romper su relación con Antonio Tejado dentro de la casa de Guadalix de la Sierra.

“Señor expulsado, la voy a coger para que esa chiquilla aprenda a valorarse y quererse. Antonio y ella estaban libres, son jóvenes y se gustaban. Julio la ha dejado hecha una piltrafa. Me voy a encargar de que esté lejos de ti. Le has quitado la vida. Ahora voy a coger a mi hija hasta que ella se quiera. Ella vale mucho”, ha continuado. Declaraciones ante las que Julio no se ha frenado y a las que ha respondido con una advertencia: “No me tires de la lengua que voy a soltar bien. A los cuatro días de nacer mi hija, dijo que iba a hacer lo posible por romper nuestra relación”.

Un momento que ha multiplicado la tensión por momentos hasta tal punto que la madre de María Jesús ha querido dejar a un lado la disputa con Julio, para confesarse ante el público: “Mi marido y yo estamos sufriendo lo que no está en los escritos”. Ha sido minutos más tarde cuando el entorno de María Jesús ha recibido la noticia que estaban deseando escuchar a Jorge Javier Vázquez: María Jesús estaba salvada de la expulsión.