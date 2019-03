La modelo ha reaccionado tras las graves palabras que Kiko Rivera profirió hacia ella en la última gala.

Destrozada, así es cómo María Jesús Ruiz ha hecho uno de sus últimos confesionarios. Las palabras que Kiko Rivera le dedicó en el último ‘Límite 48 horas’, en las que dijo que era una “calientap*****”, han sido el motivo por el que la modelo ha estallado. Llorando y con rabia contenida, la Miss se ha despachado bien a gusto contra el hijo y la nuera de Isabel Pantoja. Comentarios donde la tonadillera no ha salido precisamente bien parada. “Yo soy hija de Juana Garzón y de Miguel Ruiz. Dos personas honradas, trabajadoras y que saben muy bien que cada céntimo que ganan hay que sudarlo”, decía la de Andújar visiblemente compungida.

“Que no me diga que yo soy una calientap**** porque no es verdad y se demostró. Además me parece unos comentarios tremendamente machistas. Yo lo que hice es retener cosas que no quería que pasaran”, decía la ex reina de belleza refiriéndose a la cariñosa relación que mantuvo durante el cautiverio con Antonio Tejado. Un capítulo de su concurso que ha dado mucho que hablar. “No me gusta que me ataquen, y más cuando no son ciertas las cosas que me dicen. Yo no hago daño a nadie, ni me considero mala persona. Si yo me derrumbo y utilizo el confesionario es porque necesito que me escuchen, también tengo derecho”, decía la andaluza defendiéndose de los comentarios de sus compañeros que la acusan de victimizarse. “No quiero dar pena, ni he sido víctima de nada ni de nadie. Son ellos los que me han hecho víctima”, recalcaba María Jesús entre lágrimas.

Los ataques de la modelo no solo han ido dirigidos al hijo de Isabel Pantoja, Irene Rosales ha sido su otra diana "Y luego la otra, defendiendo al marido. Ya ha salido la verdadera Irene, que ha tardado tres meses. Parece 'doña perfecta'", decía Ruiz, que aprovechaba la ocasión para revelar la supuesta seguridad con la que la pareja ultimas sus días en el concurso. "Los dos se creen los presidentes de la comunidad, ellos son los que dicen qué se compra, lo que se come, ellos mandan en todo. Ya saben lo que se vean a poner en la final, los zapatos, el vestido… dejemos que la audiencia decida. Me habéis querido echar durante ocho semanas", añadía la jienense, que terminaba haciendo una comparativa entre 'GH DÚO' y los certámenes de belleza en los que ha participado: "yo esto lo comparo con los concursos de Misses. Hay algunas concursantes que ya van con la corona puesta durante la competición y luego llega la noche de la gala y el jurado no las coronan".