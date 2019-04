María Jesús Ruiz, ganadora por sorpresa de GH DÚO

La ex miss se ha coronado como la gran vencedora del reality. Tras una final de lo más reñida, María Jesús se impuso a un Kiko Rivera al que casi todos daban como ganador.

GH DÚO tiene nombre de mujer. Tras una noche trepidante de reencuentros, broncas, agrios enfrentamientos y muchas emociones, María Jesús Ruiz ha salido victoriosa. La ex miss España se impuso a Kiko Rivera en una reñida final. Si bien en las redes sociales, la de Andujar gozaba de cierta ventaja, muy pocos apostaban en público por ella. Su victoria ha sido toda una sorpresa hasta el punto de que en el plató se escuchó como parte del público repetía una y otra vez la palabra “tongo”.

¡@mariajesusruizg se proclama GANADORA de ‘GH DÚO’! Así se ha vivido el MOMENTAZO en el plató 👏🏼❤️ #GHDÚOFinal2 pic.twitter.com/WQk3MvXnIS — Gran Hermano (@ghoficial) April 11, 2019

María Jesús no se lo terminaba de creer. Su corazón iba a mil por hora mientras Jordi González hacia la cuenta atrás. El presentador, que abrió el sobre justo entre los dos concursantes, no pudo ocultarlo más. Una María Jesús rápida como una ardilla leyó su nombre incluso antes de que el mismo lo pronunciara. El plató se vino abajo literalmente. Los gritos de la ganadora retumbaron por el plató mientras se abrazaba emocionada a su madre. No era para menos. La modelo había sudado la gota gorda hasta alcanzar su objetivo. Incluso en la misma noche de la final no se libró de vídeos comprometedores que sus adversarios utilizaron una vez más para atacarla. Pero en el momento final nada de eso importaba ya. María Jesús exibió triunfante el maletín de los 100 mil euros, que tanto le había costado conseguir.

Así ha posado María Jesús como ganadora de ‘GH DÚO’ #GHDÚOFinal2 pic.twitter.com/V2Xdhdsd4w — Gran Hermano (@ghoficial) April 12, 2019

Nada más alzarse ganadora, la de Andujar dedicó unas palabras a la audiencia del programa: “Gracias a todas las personas que me han votado”. La cara de la concursante más polémica de la edición era una mezcla de emoción y sorpresa. María Jesús parecía sentir la necesidad de justificar su victoria: “Esto ha sido telerrealidad. He sido como soy. No me he sentido maltratada, pero sí que he ha habido desaires. Y jamás he actuado. Entraba en el confesionario porque necesitaba desahogarme. He hecho un juego limpio al 200%”. El premio se lo ha dedicado a su madre, Juani, quien tuvo también una noche de lo más agitada con enfrentamiento con Jordi González incluido.

Kiko Rivera: un segundo puesto que sabe a poco

¡Récord de llamadas! Los dos finalistas, con más apoyo que nunca #GHDÚOFinal2 pic.twitter.com/HZ0KWBbQhH — Gran Hermano (@ghoficial) April 11, 2019

En la otra cara de la moneda se encontraba Kiko Rivera. Fue una noche especialmente difícil también para él. La noche empezó demasiado bien con la visita de su madre, Isabel Pantoja, en la casa de Guadalix de la Sierra. La tonadillera volvió a regalar un nuevo gran momento televisivo. Kiko iba ganando en confianza y probablemente se veía venecedor. Al final no pudo ser aunque siempre le quedará el consuelo de haber sido el más vitoreado por la mayoría de sus compañeros de concurso.