María Jesús Ruiz desvela el motivo por el que rechazó a Antonio Tejado

La ganadora de GH DÚO se enfrentó este domingo a todos los frentes que ha dejado su paso por el concurso. La paz no ha llegado ni con el triunfo y María Jesús ha tenido que dar varias explicaciones.

No hay paz para María Jesús Ruiz. La ganadora de GH DÚO sigue en el punto de mira de sus compañeros y ni el triunfo le ahorra de disgustos. Este domingo por la noche se celebró el último debate del reality, en el que reapareció radiante. Sin embargo, su felicidad duró más bien poco. Los demás concursantes no iban a dejar pasar la oportunidad de ajustar cuentas. De todos su ex compañeros, Antonio Tejado fue, quizá, el más incisivo. La respuesta de la de Andurjar no se hizo esperar.

Antonio: “Yo reconocí en su día que me pasé. Estuve muy intenso, muy pesado” #GHDÚODBTFinal pic.twitter.com/5W93EQJs1i — Gran Hermano (@ghoficial) April 14, 2019

De todos los frentes abiertos en la casa, el más agrio era el que mantenían María Jesús y Antonio. El sobrino de María del Monte se ilusionó con la modelo a medio del concurso y tras unos inicios prometedores la ex miss terminó por zanjar la incipiente relación. En el debate, Antonio volvió a reclamar claridad a María Jesús y le preguntó porqué su relación terminó tan abruptamente: “A ver, me lo puedes decir y no pasa nada: ¿porqué te comportaste así?”. La ex de Gil Silgado rechazó de pleno el haberse acercado a Antonio por interés mediático o por estrategia en el concurso: “Yo participé en otro reality en el que me enamoré de una persona con la que estuve cuatro años. Pasaron muchas cosas de las que me arrepiento. Tu estabas muy cansino con lo del edredoning y yo eso no. No quiero que mis niñas digan que su madre ganó un reality haciendo eso.”

Kiko ataca a María Jesús

Kiko, a María Jesús: “Creo que has hecho cosas peores que hacer edredoning” #GHDÚODBTFinal pic.twitter.com/UmJ0QsEhQk — Gran Hermano (@ghoficial) April 14, 2019

La respuesta de la maniquí no convenció a todos. Especialmente duro con ella fue Kiko Rivera. Ni el fin del concurso ha apaciguado los ánimos entre ellos y Kiko, al oír la explicación de porqué había rechazado a Antonio soltó uno de los comentarios más hirientes de la noche: “Dudo que un edredoning haya sido lo más vergonzante que hayas hecho”. Un comentario que hizo arder las redes y que muchos tacharon de machista. María Jesús prefirió no seguir alimentando la polémica.

Sofía y Alejandro siguen sin ponerse de acuerdo

Alejandro, sobre la lección que ha aprendido con Sofía en la casa: “Que no tengo que volver a estar con ella” #GHDÚODBTFinal pic.twitter.com/bdf1Y4YgeX — Gran Hermano (@ghoficial) April 14, 2019

Aunque este fin de semana Sofía dio marcha atrás y matizó parte de sus declaraciones a la revista “Lecturas”, todo apunta que para Alejandro no ha sido suficiente. El ex de Isa Pantoja le pidió a la navarra que fuera más clara y se volvieron a enredar. Alejandro siente que se le trata de machista sin argumentos y dice no estar dispuesto a soportarlo. En lo único en lo que se han puesto de acuerdo es que no volverán nunca a estar juntos. Polémicas aparte, al final todos terminaron haciendo del plató una pista de baile donde reinó, a pesar de todo, el buen rollo.