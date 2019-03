María del Monte lanza una pullita a Isabel Pantoja en su defensa a Antonio Tejado

Las palabras de la artista contrastan con las que hace unos días dijo Isabel Pantoja.

María del Monte ha decidido por fin mojarse en la defensa de su sobrino Antonio Tejado. El concursante de ‘GH DÚO’ se postula como uno de los firmes candidatos a abandonar la casa de Guadalix de la Sierra, razón por la que la cantante ha querido dar la cara por él. “Para mí, no sería justo que saliera. Sin Antonio esa casa no sería la de ‘Gran Hermano’, sería ‘La Casa de la Pradera'”, decía la sevillana. Durante su intervención telefónica en el programa ‘Sálvame’, la intérprete de ‘Salta la rana’ ha dejado caer una ‘pullita’ de manera indirecta contra la que un día fue su mejor amiga, Isabel Pantoja. Unas palabras que podrían no sentar nada bien a la tonadillera y que en tan solo unos minutos han hecho arder las redes sociales.

“Yo no voy a mover a mis fans para que apoyen a Antonio. La audiencia es soberana”, decía María del Monte. Declaración que contrasta con la que hace pocos días trasladaba la cantante de ‘Marinero de luces’ a sus más férreos seguidores, ya que en ellas pedía que salvaran a su hijo Kiko Rivera de la expulsión. Acto seguido María no ha querido perder la oportunidad de dar la cara por su familia, y es que la participación de su sobrino en el reality de Telecinco les está trayendo más de un quebradero de cabeza. “Lo único que me importa es que sufran los míos. Que lo pase mal mi sobrino y que lo pase mal la gente que quiero”, afirma la tía de Antonio Tejado, que pese a reconocer el gran cariño que profesa hacia su sobrino, recalca que siempre ha sido muy crítica con él: “la más dura con Antonio siempre he sido yo. Eso no es un secreto para nadie”.

María del Monte considera que su sobrino es una presa fácil para la crítica. Hecho del que ha querido dejar constancia dejando entrever que no se le ha tratado igual que a otros concursantes. "He visto lo que ha hecho Antonio y si él hubiera hecho lo que han hecho otros… mi sobrino lo hubiera pagado muy caro", declara la cantante de Sevillanas. Palabras que, pese no hacer mención a ese momento, traen a la memoria la escena que protagonizó Kiko Rivera cuando estalló un recipiente de cerámica contra el suelo durante una discusión con Ylenia. ¿Estará María del Monte retando a la que un día fue su mejor amiga, o solo se trata de declaraciones aisladas? Saquen sus propias conclusiones.