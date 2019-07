Tras varias idas y venidas, Mar Flores y Elías Sacal vuelven a disfrutar de su romance y se muestran cómplices, felices y enamorados

Segundas oportunidades no tienen por qué ser malas. Mar Flores y Elías Sacal viven un buen momento a nivel sentimental y parece que, desde el pasado mes de mayo, sus corazones se han vuelto a poner de acuerdo. Desde hace unos días pasean su amor por Ibiza, donde se han marchado para disfrutar de las vacaciones de verano. Prácticamente desde el primer minuto se subieron a un lujoso yate donde han protagonizado imágenes que no hacen más que escenificar su reconciliación, tras varias rupturas, distanciamientos y posteriores segundas oportunidades. Si quieres ver cómo está siendo su verano, no te pierdas nuestra galería.