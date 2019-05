Manuela Velasco confiesa que estuvo en terapia de pareja: “me aconsejaron que me separara”

Manuela Velasco acudió este miércoles junto a Salva Reina a ‘El Hormiguero’. Ambos actores promocionaron ‘Antes de la quema’, un instante que aprovecharon para confesarse sobre sus momentos más íntimos. Comenzaron hablando de relaciones de pareja y fue en ese momento cuando Pablo Motos aprovechó para preguntarle sobre una antigua confesión y es que en el pasado dijo que había acudido a terapias de pareja. “Es una de las cosas más heavys que he vivido en mi vida”, dijo.

L”o recomiendo totalmente porque te das cuenta que un mismo acontecimiento tiene muchísimos puntos de vista, tantos como personas la vivan”, comentó. Y sin ningún reparo llegó a revelar la conclusión que le hizo el terapeuta: “cuando sales de la terapia de pareja no discutes. Todo lo contrario. Nos recomendó separarnos, pero no lo hicimos. Podría ser una estrategia para que te das cuenta de que no quieres”.

Además, aprovechó para derribar algunos de los mitos que existen sobre este tipo de terapias: "lo que tiene de interesante es que no permite entrar en la pelea sino escuchar a la otra persona y te das cuenta que hay muchas formas de sentir o vivir las cosas". Una confesión que vivió junto a su pareja, Rafa Castejón, hermano del cantante Jesús Castejón. El también actor llevan una relación de más de una década y ambos tratan de llevar una vida privada desde la discreción más absoluta.