Manuel Cortés apunta a Carmen Gahona en el recuerdo de Chiquetete

Manuel Cortés, hijo de Chiquetete y Raquel Bollo, ha roto su silencio tras el fallecimiento del cantante hace 6 meses y señalando a Carmen Gahona

El 16 de diciembre del 2018, Antonio José Cortés Pantoja, más conocido como Chiquetete, fallecía a causa de un fallo cardíaco al complicarse una operación de cadera. Tras el luto, salía de nuevo a la palestra la vida privada del cantante de ‘Esta cobardía’ había tenido dos matrimonios, cinco hijos y numerosos escándalos en su haber. Esta noche, el hijo mayor de su relación con Raquel Bollo, Manuel Cortés, ha roto su silencio después de seis meses. Ahí, ha relatado cómo ha sido su vínculo paternal, después de la separación de sus padres con un juicio por malos tratos de por medio. “He echado de menos tener una relación normal… No voy a tener una sola mala palabra para él, que Dios lo tenga en su gloria”, ha dicho sobre Chiquetete.

Pero sin duda ha sido Carmen Gahona, pareja del cantante en sus últimos años, quién ha protagonizado gran parte de la entrevista. “Se portó como pienso que se debería comportar. Respetó a mis hermanos de padre”, decía Manuel sobre cómo fue su llegada al tanatorio de su padre, donde fue bien recibido por sus hermanos mayores, con los cuales no tiene apenas relación.

“Si te digo la verdad, indiferencia. Pero a veces me duelen los comentarios que hace. Llevo mucho tiempo en mi casa respetando”, ha dicho sobre los ataques que en más de una ocasión ha declarado Gahona a los medios. Tampoco ha pasado por alto las alusiones al dinero y a la herencia de su padre: “lo que más me ha molestado, que es una cosa bastante grave que no sé ni si podría decirlo. Yo no quiero la perra, quiero un recuerdo que a ti te da coraje… “.

Manuel ha insistido, principalmente, en unos farolillos en forma de pequeña joya que su padre tenía. Sus hermanos tienen algunos e incluso Gahona otra, donde guarda incluso cenizas de Chiquetete.

Su amor por Kiko Rivera

Más que primos. Así define Manuel su relación con Kiko Rivera “tiene un corazón que no le cabe en el pecho”. Él ha asegurado que no conocía los problemas de droga que vivió el Dj. Las imágenes de Rivera agarrando fuerte a su primo en el tanatorio de Chiquetete copó todas las portadas. “Durante, Kiko estuvo encerrado”, ha relatado Manuel sobre el tiempo que su tía Isabel Pantoja cumplía prisión. “Me alegro enormemente que sea tan feliz, con sus hijas, con su mujer…”, decía el cantante con una sonrisa de oreja a oreja. | [LEER MÁS: ¿Se ha hecho Pilar Rubio algún retoque de cara a su boda?]