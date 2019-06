Se conocieron en GH VIP y ninguno de los dos esperaba encontrar el amor dentro de un reality, pero Makoke y Tony Spina ya no ocultan su relación y hablan abiertamente de ella. Ambos acudieron el pasado 19 de junio a la fiesta de verano de Zeppelin, un evento imprescindible para ellos, dado que gracias a esta productora «empezó todo». La pareja no tiene ningún problema con la diferencia de edad, aunque, a la hora de formalizar la relación, hay una cuestión importante que le da mucha vergüenza a Tony Spina. ¿Quieres descubrirlo? Dale al play. | [LEER MÁS: EXCLUSIVA | Cinco datos que no sabías de la boda de Belén Esteban]