Después de jugar al despiste durante un tiempo tras salir de GH DÚO, Tony Spina y Makoke ya no ocultan su amor. La pareja, para la que la diferencia de edad no es ningún problema, va dando pasos a la hora de afianzar su relación, aunque algunos trances aún le den vergüenza al italiano. No obstante, se les pudo ver felices y compenetrados durante el desfile de Ágatha Ruiz de la Prada en la MBFWM, un evento en el que Makoke vivió un incómodo encuentro con Miranda Rijnsburger, mujer de Julio Iglesias. Pero, ¿cuáles son los planes de futuro de esta pareja? ¿Quiere Tony Spina tener presente a Makoke el resto de su vida? Dale al play y no te pierdas la respuesta del italiano.