La reacción de Makoke tras la amenaza de demanda de Kiko Matamoros

Tras la dura amenaza de Kiko Matamoros, donde aseguraba que sería capaz de demandar a Makoke, su ex mujer responde con el mismo calibre

La guerra ha empezado y no parece tener final. Kiko Matamoros y Makoke vivieron 20 años de supuesta felicidad, con matrimonio incluido los dos últimos años, que ahora se echan a la cara. Tras el duro ‘Sábado Deluxe’ que protagonizaron, con insultos incluidos como “cerda”, Matamoros aseguró ayer en ‘Sálvame’ que no descarta demandar a Makoke si traspasa ciertos límites en relación a un “encontronazo” del ex matrimonio. Ahora la ex de ‘Gran Hermano VIP’ ha contestado a Kiko. “¿Demandarme a mí?”, se ha reído Makoke para responderlo. Aún así, se muestra “avergonzada y arrepentida” por su batalla: “tengo la conciencia muy tranquila”. También ha tenido un dardo contra Diego Matamoros: “luego me llama parásito”.

La situación entre los dos ex acabó en el momento en el que su hija, Anita Matamoros, salió a escena. Kiko espetó a Makoke que era “una cerdada” sacar el tema de sus hijos a la palestra. “Por eso solo te hablas con uno de tus cinco hijos”, le espetó la modelo a su ex marido. Un discurso por el cual el propio Matamoros llegó a pedir perdón por que fue un espectáculo que “rozó lo bochornoso“. ¿Próximo enfrentamiento en el clan Matamoros? Mañana, en ‘Sábado Deluxe’, donde Diego se sienta a ‘ajustar cuentas’ con su padre. | [LEER MÁS: 10 datos desconocidos de la prometida del exmarido de Letizia]