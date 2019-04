Tras la decisión de Kiko Matamoros de derivar su deuda con Hacienda a Makoke, ahora su ex mujer responde en 'Viva la Vida'

Hubo un tiempo en que la pareja por excelencia en la prensa del corazón era la formada por Kiko Matamoros y Makoke. 20 años de noviazgo con matrimonio incluido que acabaron de manera abrupta el verano del 2018. Sin embargo, nadie esperaba que los términos de su ruptura iban a quedar en una tensión tan grande entre ellos. Lo que fueron buenas palabras y respeto han acabado en reproches, insultos y deudas de por medio. En principio, Matamoros había aceptado hacerse cargo con la deuda, según en el conjunto, que tiene con Hacienda. Ahora, Matamoros ha metido a su ex en el saco, comprometiendo duramente el futuro económico de Makoke. “No es cierto cómo lo ha contado Kiko”, ha explicado la modelo.

“Kiko solo quiere hacerme daño”, ha añadido Makoke además de asegurar que no va a entrar más al tema. La modelo entiende que todo se trata de una estrategia de Matamoros. “Porque el lo quiera hacer, no lo voy a hacer yo, no me da la gana”, zanjaba Makoke, a la que el resto de colaboradores la han afeado su silencio en estos aspectos.

Mientras tanto, Matamoros rehace su vida sentimental con la modelo Marta López, pese a no confirmar el noviazgo. Atrás queda la mujer con la que anunciado, en tono de sorna, una boda el día antes del enlace de Belén Esteban en junio. Cristina Pujol atacó públicamente a Matamoros, asegurando que la ha sido infiel con la jovencísima modelo de 21 años. Kiko, por su parte, negaba la presencia de terceras personas hasta el término de la relación.