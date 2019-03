Makoke no se quiso perder la presentación de las nuevas camisetas de Marisa Martín Blázquez, que dan un giro de tuerca a su prenda feminista que tanto ha triunfado entre las presentadoras de televisión. Pero, la ex de Kiko Matamoros también tiene entre manos un proyecto junto a la actriz Mónica Estarreado. Se trata de un ‘invento’ novedoso, una prenda que aún no existe pero que llega para revolucionar la lencería femenina. Tal y como ha confirmado Makoke el próximo 10 de abril se desvelará el misterio, pero, de momento, ha dado algunas pinceladas de su creación. ¿Quieres conocerlas? Dale al play y no pierdas detalle de sus palabras. | [LEER MÁS: El catastrófico maquillaje de Rosa López que no podrás dejar de mirar]