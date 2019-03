El consejo de Makoke a Kiko Matamoros sobre sus hijos

Pese a que las cosas entre Kiko Matamoros y Makoke están muy tensas, la concursante de 'GH Vip' ha mandado un consejo a su ex marido

Makoke y Kiko Matamoros, ya ex matrimonio, no pasan por el mejor momento de su relación. Tras estallar la guerra total en ‘Sábado Deluxe’ hace dos semanas, ahora Makoke ha reconocido que no guarda ningún contacto con su ex marido. Eso sí, ha querido dar cariño a Kiko después de que este pidiese, casi con lágrimas, perdón a su hija Irene. “Ojalá ese perdón llegue”, ha comentado Makoke en el programa de Telecinco: “seria bueno para todo, sería sobre todo para esa chica, me consta que es buena chica”. Makoke desmiente así la acusación de Diego Matamoros, quien aseguró que su ex madrastra tenía “inquina” por su hermana pequeña.

“Tengo la conciencia muy tranquila, a pesar de lo que dice Diego, tengo mi verdad, no va a ser pública”, ha relatado sobre los ataques de Diego Matamoros. Además, niega que fuera ella la que potenciara la mala relación de Kiko con sus hijos: “no tengo ninguna responsabilidad en eso, le dije a Kiko que lo solucionara porque le iba a impedir ser feliz”. Además, ha negado que ella aconsejara a Anita Matamoros, la única hija de su relación con Kiko, no hablarse con sus hermanos de padre: “posiblemente ellos no querían tener relación con Ana”. | [LEER MÁS: Los cinco grandes looks de Pilar Rubio y sus cinco errores más estrepitosos]