El ataque más descomunal de Makoke a Diego Matamoros: “me da asco”

Makoke no ha podido evitar emocionarse al relatar todo lo que le ha pasado en los últimos 7 meses, cuando se separó de Kiko Matamoros, su ya ex marido

El diván de ‘Viva la Vida’ nos ha permitido ver a la Makoke más al desnudo. Con sus sentimientos a flor de piel, ha repasado cómo fue la relación con los hijos de su ex pareja, Kiko Matamoros. “Me he sentido vapuleada”, ha explicado Makoke, que dice haber sufrido el comportamiento de los hijos de Matamoros, admitiendo que ella también ha hecho daño. Makoke ha declarado que siente “ternura” por Laura Matamoros, no lo mismo para Diego. “Habla desde el más absoluto odio, se ha formado un guion de su vida para ganar dinero, una persona así… Lejos”. “Es tan mentiroso, tan falso… Un sinvergüenza… Me da asco”, sentenciaba. Ya en plató, ha matizado que no le gusta hablar así públicamente.

Makoke, además, ha querido enterrar el hacha de guerra con Matamoros, sobre todo por sus ataques respecto a la relación con sus hijos: “pido perdón a Kiko por lo que dije”. “Por eso solo te hablas con uno de tus cinco hijos”, fue la frase que Makoke le dedicó a Kiko en ‘Sábado Deluxe’ hace unas semanas. Al ver la fotografía de su boda con Matamoros ha dicho verla”ridícula”. ¿Qué fue su matrimonio? “Decepción, lo he dado todo, tengo la conciencia tranquila”.

"No me siento fracasada, por que le luchado", ha explicado ante la comparativa del amor para toda la vida de sus padres, frente a su frustración con Kiko matamoros tras su divorcio. El colaborador de 'Sálvame' y la ex concursante de 'Gran Hermano VIP' estuvieron 20 años juntos y tienen una hija en común. "Quiero hacer un reseteo en mi vida", sentenciaba. Makoke también ha tenido tiempo para emocionarse, hasta el llanto, por el recuerdo de su padre.