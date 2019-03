Makoke recibió una dura acusación por parte de Diego Matamoros, hijo de Kiko, su ex marido. Ahora responde a los ataques y califica su intervención

Makoke siempre ha tenido un enemigo mediático, Diego Matamoros, hijo de su ex marido Kiko. Durante su matrimonio con el colaborador de televisión, Diego señaló en numerosas ocasiones a Makoke como la culpable del distanciamiento entre padre e hijos. Ahora, ya divorciados, Diego ha vuelto a la carga con una serie de revelaciones en ‘Sábado Deluxe’. Makoke ha regresado hoy de un viaje junto a… Tony Spina, pese a no confirmar su noviazgo: “este chico no tiene escrúpulos, todo mentira”.

La más dura de todas las acusaciones es que, según la versión de Diego, Makoke continuó durante siete años una relación sentimental con un hombre al que conoció en Ibiza durante una crisis con Kiko Matamoros. Si bien el ex matrimonio ha confirmado la existencia de dicha persona, su versión siempre ha señalado que fue algo esporádico. Pero no queda ahí la cosa, Diego ha asegurado que Makoke tuvo un embarazo el cual no fue visto con buenos ojos por Kiko, ya que dudaba seriamente de que él fuera el padre. “Vergonzoso”, ha sido el único calificativo de la mujer a las palabras de Diego, en ‘Socialité’.

Makoke no entiende por qué Diego señala a Irene, su hermana pequeña, una persona ajena a la televisión. Diego acusaba a la colaboradora de haber tenido "celos" de la hija pequeña de Kiko Matamoros con Marian Flores. La ex concursante de 'Gran Hermano VIP 6' ha negado todos los ataques de su archienemigo.