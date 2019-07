Mahi, la tercera en discordia en la relación de Fabio y Violeta

Un vídeo en el que se ve al argentino muy “contento” jugando con Mahi ha enfurecido a Violeta.

Cuenta atrás para la gran final de ‘Supervivientes 2019’. La edición más importante de los últimos años está a punto de acabar pero no por ello las sorpresas. Siempre queda algún fleco suelto, alguna sorpresa por desvelar y una nueva polémica que contar. A tan solo 24h del fin, Mahi se ha convertido en protagonista por sorpresa y eso no ha gustado nada a Violeta.

Las últimas horas en la isla están siendo de lo más intensas y divertidas. En Honduras reina el buen rollo entre los cuatro finalistas, principalmente entre Mahi y Fabio. Lo que empezó como un juego inocente, casi de niños, entre la diseñadora y el argentino, ha terminando sentando muy mal en Madrid. Una reacción física por parte de Fábio, que se ha puesto muy “contento” al ver a Mahi ha desatado la furia de Violeta.

.@violetamngr03 responde al vídeo donde Fabio se «alegra» de ver a Mahi: «El jueves cuando venga se lo preguntamos» #Supervivientes2019 https://t.co/zLAEFPGOsO — Supervivientes (@Supervivientes) July 16, 2019

En declaraciones al programa ‘Cazamariposas’ la ex concursante empezó echando balones fuera: “Ya he visto el vídeo y me parece una tontería, pero me alegro por él”. No obstante, a medida que iba avanzando el vídeo, la valenciana se fue calentando más: “Bueno, y si se ha empalmado pues habrá que preguntarle cuando vuelva el jueves”. A Violeta, aunque sin reconocerlo abiertamente, le ha molestado mucho la reacción de Fabio y ha vuelto a mostrar su cara más celosa.

Una relación llena de altibajos

Si algo ha marcado la relación de Violeta y Fabio ha sido la tensión. Una relación surgida en el programa y no exenta de polémica. El temperamento explosivo de la valenciana ha ocasionado más de un quebradero de cabeza. Su carácter fuerte unido a sus celos han desquiciado al argentino en algunas ocasiones. Con la final en menos de 24h la pregunta está en el aire: ¿Sobrevivirá la relación una vez vuelva Fabio a Madrid?