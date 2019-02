La madre de Malú reacciona ante el noviazgo de su hija y Albert Rivera

Una semana después de que saliera a la luz la que sigue siento la relación más sorprendente del año, la de Malú y Albert Rivera, sus protagonistas siguen guardando silencio. Mientras que la cantante sigue en paradero desconocido desde su operación de tobillo, que tuvo lugar hace unas semanas, el político tiene que seguir enfrentándose a los medios de comunicación debido a su trabajo como cabeza del partido ‘Ciudadanos’, aunque sin intención de confirmar ni desmentir nada relacionado con su vida personal.

Tras las palabras del padre de Malú, Pepe de Lucía, que aseguró a la revista ‘Semana’ que conoce al supuesto novio de su hija desde hace tiempo debido a sus actuaciones de flamenco, ahora ha sido su madre, Pepi Benítez, quien ha hablado sobre el político.

“Mi niña está mejor, se está recuperando muy bien”, comienza explicando Pepi a las cámaras de ‘Sálvame’, centrando la conversación en la reciente operación de tobillo a la que se tuvo que someter la cantante. “Ya se le han caído los puntos, pero está con la bota negra esa. Ha sido una operación muy grande”.

Uno de los principales temas de conversación de estos últimos días ha sido la ausencia de Malú, prácticamente desaparecida desde que se desvelara su buena amistad con Rivera. “Ni que fuera una delincuente para estar perdida. Mi hija es mayor de edad y ella hará lo que le dé la gana”, responde su madre, tajante sobre este asunto.

Si bien su marido no tuvo problemas en señalar que tiene “un trato afectuoso” con Albert Rivera, Pepi Benítez prefirió no confirmar ni afirmar nada. “Yo no sé nada, no puedo decir nada. Yo no sé lo que dice Pepe. No lo conozco, no sé nada”, aclaró un tanto nerviosa. Y es que, según confesó, “con todas las cosas que se dicen se sufre mucho”.

Eso sí, no dudó a la hora de lanzar un piropo a su supuesto yerno: "yo no sé nada… pero me parece que está muy bien el muchacho", bromeó.