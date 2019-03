EXCLUSIVA: La última juerga de Madonna y Maluma en Lisboa

Los dos cantantes han grabado una canción hace escasas semanas en Los Ángeles y ahora se les ha visto quemando la noche juntos en la capital portuguesa. Instalados en el mismo hotel y tras unos días de intenso trabajo, dieron muestras que su sintonía va mucho más allá de lo profesional.

Lo que Maluma y Madonna se traían entre manos salió a la luz hace pocas semanas. Ambos se encontraban en Los Ángeles grabando una canción, un dúo que parece que ha hecho muchas migas a tenor del último encuentro que han protagonizado en Lisboa. Allí los cantantes se han alojado en el Hotel Ritz de Lisboa y tras unos días intensos de trabajo, se ha hecho evidente de que la sintonía entre los intérpretes internacionales es más que palpable. Así lo demuestran los datos que ha podido conocer Look.

Madonna llegó a la capital lusa la semana pasada, ciudad donde ya no reside– solo su hijo David, que juega en los juniors del Benfica, sigue instalado allí- con la intención de seguir ultimando los detalles de su próximo lanzamiento discográfico. Maluma por su parte llegó el domingo, siendo consciente de que por delante le quedaba tanto agenda profesional como tiempo para el ocio y este digital posee muchos detalles sobre su hoja de ruta esta semana.

Los dos cantantes pasaron este lunes trabajando tanto en una sesión fotográfica como en un vídeo. Fuentes consultadas por LOOK han especificado que la grabación en cuestión no tiene porqué ser un videoclip, sino que podría tratarse de un proyecto audiovisual de otra envergadura, muy distinto al que Madonna está rodando este miércoles y jueves en la localidad lisboeta de Belas, muy cerca de Sintra, y en el que, de momento, no ha hecho acto de presencia el colombiano. Pero no todo ha sido trabajo. Tras más de 12 horas delante de un objetivo, los dos amigos sacaron fuerzas para salir a cenar y divertirse por la capital portuguesa. La reina del pop no quiso dejar la oportunidad de enseñarle a la “bomba” latina – a quien llama cariñosamente “rubia” – sus rincones favoritos de la ciudad.

Según ha podido saber este medio las dos estrellas, acompañados de otros amigos y colaboradores se dejaron ver en el Tejo Bar, el favorito de Madonna. Allí cenaron al son de Fados y ritmos africanos, en la más estricta intimidad, ya que estuvo totalmente reservado para ellos. Se les esperaba, sin embargo, en el concierto de Dino d´Santiago, auténtico cicerone de la cantante mientras vivió en Lisboa y que también colabora en su nuevo disco. Dino dio ese mismo lunes un concierto en el Teatro Capitolio de la ciudad, pero los dos cantantes optaron por quedarse en el barrio de Alfama. Más allá de intereses y colaboraciones musicales, entre Madonna y el cantante latino, hay una auténtica amistad y admiración mutua.

El próximo disco de Madonna está a punto de caramelo. La cantante norteamericana lleva más de un año preparando su trabajo número 14, que sucederá a “Rebel Heart”. Con una fuerte inspiración en la música portuguesa y africana, contará con un buen puñado de colaboraciones entre la que destaca la de Maluma. El cantante colombiano ha grabado una canción hace escasas semanas junto a la “Ambición Rubia” en Los Ángeles. Ambos se conocieron hace poco más de un año en los premios de la cadena MTV y entre ellos parece haber surgido algo más allá de una colaboración musical. Tanto es así, que ambos se han vuelto a ver estos días en Lisboa, donde han aunado trabajo y ocio.