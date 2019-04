El motivo por el que Lydia Lozano ha estallado contra Anabel Pantoja

Anabel Pantoja no esperaba que su reto ‘Plan Pantoja’ acabara como lo ha hecho. Ni mucho menos. Aunque la meta es adelgazar, entre otros retos está el de evolucionar en el programa. Ha sido tras unas preguntas cuando la sobrina de la tonadillera ha decidido sincerarse sobre sus compañeros de ‘Sálvame’, sin embargo, ha terminado mucho peor de lo que pensaba. “Lydia Lozano a veces no da ni una”. Unas palabras ante las que la periodista ha estallado contra la colaboradora.

Después de enfadarse con ella, ha roto a llorar, ya que según su versión mantienen una relación fantástica fuera del programa de sobremesa. Su conexión es fantástica y estas declaraciones la han decepcionado enormemente, pues no se lo esperaba. “Anabel y yo hablamos muchísimas noches fuera de aquí”, ha dicho Lydia Lozano. No obstante, Anabel ha tratado de retractarse y justificar sus palabras: “no quería decir eso. Quería decir que a veces le había pasado”.

Ante esta justificación Lydia no se ha mostrado muy convencida, por lo que Anabel ha querido pedirle disculpas públicamente. "Lo siento. Me he equivocado. Nunca más volveré a decirlo", ha dicho. Momento en el que el resto de colaboradores han aprovechado para pedirle a Anabel que entienda la reacción de Lydia, ya que estas palabras habrían caído como un jarro de agua fría sobre cualquiera.