Luis Cepeda la vuelve a liar y arremete contra los taxistas

Luis Cepeda es un foco de polémica. El ex de Aitana Ocaña ha sido protagonista por noticias ajenas a su música, tras su paso por ‘Operación Triunfo 2017’, Cepeda se ha caracterizado por no tener pelos en la lengua a la hora de pronunciarse sobre los problemas de su vida cotidiana. Poco después de filtrarse su posible nueva relación con la modelo Paula Gureta, Luis Cepeda ha transcrito a sus seguidores una conversación con un taxista, además de comentar “te juro que hay taxistas que parece que te estén haciendo el favor de su vida llevándote en su taxi”.

– Buenas! Me llevas a X

– Pero si está a 600 metros…

– Ya, pero voy cargado 🤷🏻‍♂️

– Joder pero me haces dar una vuelta que nosequé blablabla…

– Si quiere me bajo y pido otro

– Pues serían 3 euros.

– Pues no, pues me lleva

(Llegamos)

– Son 7,50

– Con tarjeta porfavor

– Joder

— Luis Cepeda 🦖 (@cepedaoficial) 20 de marzo de 2019