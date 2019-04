Lucía Rivera ha sido víctima de un robo en las calles de Barcelona. Por suerte, el suceso solo se ha saldado con la pérdida de su smartphone y un gran disgusto para la modelo, que ha decidido compartir su historia con sus seguidores de Instagram y, de paso, darles algunos consejos que a ella le hubieran venido muy bien. El más importante es, según explica muy seria, saber dónde va uno cuando está en una ciudad que no conoce bien, no fiarse de Google, ni ir por la calle con el bolso abierto ni haciendo el “estúpido” con el móvil.

Unas recomendaciones que la modelo ha tenido que aprender por las malas y que seguro no va a olvidar en mucho tiempo.

Su “desgracia” tuvo lugar hace unos días, en Barcelona, donde había quedado con unos amigos para cenar. Mientras que estos llegaban, Lucía decidió acercarse a un cajero a sacar dinero “porque nunca llevo dinero en efectivo”. “Nunca voy a los cajeros, pero ese día fui”, comienza diciendo, “como no conozco la ciudad, busqué en Google el cajero y había uno en la universidad de Pompeu Fabra. Me fui sola”, explica. Tras un paseo de unos 20 minutos, llegó a su destino y se llevó una gran sorpresa, no había ningún cajero a la vista y encima ya llegaba tarde a la cena.

Entonces, con el disgusto encima de no haber podido sacar dinero y de llegar tarde, la hija de Blanca Romero y Cayetano Rivera decidió darse la vuelta para encontrarse con sus amigos y disfrutar del resto del día con ellos. Fue entonces cuando vivió el trágico suceso. De camino al restaurante, Lucía pasó por debajo de un puente en el que se cruzó con un chico.

"Se queda mirándome un tipo de frente, pero yo, como soy tan guay, iba haciéndome selfis con mi móvil, sola, haciendo el estúpido. Cuando me quise dar cuenta lo tenía detrás y me quitó el móvil con un movimiento suave y delicado. No me hizo daño. Lo fuerte es que llevaba el bolso abierto, muy lista yo. Corrí detrás de él 100 metros, podría haberle cogido, pero me dio miedo", relata, contando que prefirió que la robaran a que pudiera pasarle algo más grave. "Lo que me consuela es que estoy viva, estoy sana, que no es poco la verdad", añade.