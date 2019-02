Lucía Rivera abandona su sueño parisino por Marc Márquez

La hija de Blanca Romero y Cayetano Rivera habría cambiado sus planes profesionales para pasar más tiempo en España y cerca de los suyos

El 10 de septiembre de 2018 Lucía Rivera llegaba al aeropuerto de Barajas con dos enormes maletas cargadas de sueños y de looks para enfrentarse a todos los castings a los que pudiera tener acceso en su nueva vida en Paris. “Esto es un escalón, Milán es otro escalón… Una campaña de Chanel, Loewe, Prada… Es lo que quiero, a eso voy”, decía con rotundidad el pasado mes de octubre, cuando solo llevaba en la capital francesa probando suerte tres semanas. Ahora el amor ha llegado a su vida y todo ha cambiado, Lucía Rivera ya no vive en París.

Menos de cinco meses después se han venido abajo sus planes. LOOK ha podido confirmar que, aunque Lucía sigue vinculada a Metropolitan, la agencia con la que trabajaba en Paris, ella ya no ocupa su habitación en el piso compartido del centro de la ciudad a la que con tanta ilusión llegó. Ahora su ilusión tiene nombre y apellidos y cuando no está viajando por trabajo, reside en España.

Ella nunca ha hecho pública su decisión de regresar a Madrid, pero si echamos la vista atrás lo cierto es que se puede considerar un secreto a voces. Lucía se marchó el 10 de septiembre y volvió a Madrid por primera vez el 3 de octubre para una entrega de premios. A partir de ahí sus viajes a España se fueron sucediendo con más frecuencia cada vez; el 9 de octubre acudió a una premier, el 3 de noviembre estuvo en Barcelona, el 7 de noviembre se dejó ver en una fiesta de Moschino, el 29 del mismo mes en la fiesta de ‘Arde Madrid’, a principios de diciembre pasó unos días esquiando en Baqueira con su madre que empalmó con Navidad y desde entonces sus publicaciones desde la ciudad del amor se redujeron drásticamente.

Y entonces llegó Marc Márquez

“Paris primero es la ciudad de la moda, después del amor. Yo quiero convertirme en un ángel de Victoria’s Secret, para enamorarme puedo esperar” afirmaba hace a penas cuatro meses. Lo que no sabía entonces es que el destino le pondría delante a Marc Márquez, el cinco veces campeón del mundo de Moto GP por el que ya había mostrado cierto interés. Ahora Barcelona, la tierra del piloto, tiene una atracción mayor que la ciudad de la torre Eiffel.

Sin embargo, Lucía no lo ha abandonado todo. Solo ha modificado su hoja de ruta. Aunque ha regresado a España sigue intentado abrirse camino en el mercado internacional y continúa viajando cuando surge un casting, un shooting o una entrevista susceptible de lanzarla al estrellato. Su gran sueño.

Unas aspiraciones que encajan a la perfección con su nuevo estatus de novia de un deportista de la categoría de Marc. Estatus que por el momento se desconoce cuanto durará, pues la lupa está puesta sobre ella y sobre la posibilidad de que haya sido la encargada de avisar a la prensa de su nueva amistad especial. De momento no se ha pronunciado, pero ¿estará el piloto contento con el revuelo?, ¿y con la idea de que ella haya dejado atrás sus planes para regresar a España? El tiempo será el encargado de despejar la incógnita. ●