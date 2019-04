Lorena Gómez confiesa el trastorno alimenticio que tuvo tras ‘OT’

En medio de una de las etapas más dulces y felices de su vida gracias a su relación con René Ramos, hermano del futbolista Sergio Ramos, Lorena Gómez ha hecho una dura confesión, que tras ganar ‘Operación Triunfo 2006’ sufrió trastornos alimenticios debido a la presión de la industria de la música.

Si bien durante su paso por la academia más famosa de la televisión la catalana demostró que lo tenía todo para triunfar, cuando el reality acabó y las luces se apagaron le comenzaron a sugerir que perdiera algunos kilos para ser más atractiva y poder vender más discos. “Para vender discos, necesitaba ser un producto, ser guapa, gustar a toda la gente y, entre otras cosas, me dijo que para la sesión de fotos que tenía que hacerme en una semana debía intentar comer menos y perder algunos kilitos para que la cara se me viera un poquito más fina”, confesó en el programa ‘Eso no se pregunta’, de Telemadrid.

“Lo que empezó con un cuidarte y no comer dulce o intentar no comer entre horas o no cenar se convirtió un poquito en obsesión durante 3-4 añitos, más o menos”, contó Lorena que desveló que durante ese tiempo vio cómo “se me caía muchísimo el pelo” y lo que veía en el espejo cuando se miraba “no era real”.

“Muchos me decían ‘pero si eres guapísima’, ‘si eres altísima’. Pero yo no veía eso”, siguió narrando la cantante, que al final consiguió ver la luz gracias a su mejor amiga. “Lorena, no estás bien. No es normal que una persona como tú, que lo tiene todo, esté así, quiera irse a su casa, no quiera salir”, cuenta que le dijo su amiga y es que ella, sin saberlo, estaba “viviendo en una burbuja que nadie entiende”.

Fue entonces cuando la autora de canciones como ‘Indomable’ decidió pedir ayuda para poner punto final a esos trastornos alimenticios. “Cada vez que pienso en eso digo, ‘jolín, por qué fui tan tonta. Por qué me dejé influenciar pensando que iba a vender más discos siendo más delgada'”.

Si bien muchos otros no hubieran compartido algo así, Lorena Gómez lo ha hecho para poder ayudar a personas que están en una situación similar. "No me avergüenza porque creo que son experiencias de vida que, una de dos, o te ayudan o te hundes. En mi caso, a mí me ayudó muchísimo", relató la extriunfita en el programa de Telemadrid, que aprovechó para señalar lo que para ella es el causante de muchas enfermedades alimenticias: "hasta que cesen eso y dejen de repetir que estar delgada es elegancia, es glamour y es belleza seguirá habiendo millones y millones de personas".