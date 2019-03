Lorena Gómez no se quiso perder el estreno en Madrid del último éxito de Netflix, ‘Emboscada final’, un film protagonizado por Kevin Costner y Woody Harrelson. La exconcursante de Operación Triunfo vive desde octubre de 2018 un romance con René Ramos, hermano y representante de Sergio Ramos, aunque su relación no salió a la luz hasta principios de 2019. Ahora, la cantante habla abiertamente de lo bien que marcha su noviazgo y explica su plan perfecto con la persona adecuada. Dale al play y no pierdas detalle de sus palabras | [LEER MÁS: ¿Qué le ocurre en los ojos a la reina Sofía?]