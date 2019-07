Lolita, sobre la soledad del artista: «vuelves a casa sola»

Lolita ha acudido a 'Sábado Deluxe' para hacer balance de su vida personal, su faceta como abuela o su situación económica

Si los Flores no existieran, habría que crearlos. Lolita, hija de la mítica Lola Flores, ya no necesita presentación ninguna. Historia viva del espectáculo, la música, la televisión o el teatro, ha acudido a ‘Sábado Deluxe’ para hablar de su actual vida sentimental y privada, al más puro estilo Flores. Una de sus grandes reflexiones durante la entrevista ha sido hablar sobre la poca conocida soledad del artista. «En esta profesión hay mucha soledad, es un escaparate donde vas a un sitio, te haces fotos, recibes aplausos… Pero luego vuelves a casa sola», ha asegurado Lolita de forma cristalina. Durante sus actuaciones como Frida, que llegan a su fin, ha tenido momentos malos: «durante la gira he llorado, me he cansado mucho, he echado de menos a los míos», antes de añadir que «me he preguntado ‘qué hago yo aquí».

La soledad, entre otras factores, es sentimental «no tengo a una pareja con quien compartirlo, a veces me siento sola«. ¿El problema de Lolita? «me gustan los jóvenes, pero qué voy a hacer con uno de 25… ¿llevarlo a la guardería», se ha reído la artista.

Eso sí, Lolita busca una relación estable, sería, pero con una condición muy importante: «prefiero dormir sola, y si alguien duerme conmigo, que no me abrace».

La artista también ha querido hacer un llamamiento a sus compañeros de «la farándula» en relación a los problemas con Hacienda que muchos de ellos, como Ana Duato actualmente, han sufrido. «Tenemos que unirnos, hablar con el ministro de Hacienda, y pagar, pero que den facilidades», ha sugerido la actriz durante la entrevista. Incluso ha asegurado que habrá pagado una cantidad cercana a 600.000 euros al Estado debido a una serie de deudas contraídas tras una inspección por una exclusiva.

«Juan y Medio me ha ayudado toda la vida incluso económicamente. Y sé que no le gusta que lo diga, pero es así», ha declarado sobre la relación que mantuvo con el cómico, que todavía sigue siendo un amigo fiel. «Él me comunicó que mi padre había muerto, jamás lo olvidaré», ha añadido.

El recuerdo de los que se fueron

Por supuesto, ha habido espacio para recordar a aquellos que se fueron antes de tiempo. La tragedia se cebó con los Flores con las muertes de Antonio y Lola, con dos semanas de diferencia. «La muerte de un hermano no se supera, dan igual los motivos. No sabes el cariño que le tienes a un hermano hasta que lo pierdes», ha sentenciado Lolita.

Por si fuera poco, Lolita ha explicado que están intentado tirar para adelante un proyecto sobre la vida de Lola Flores. Aunque todavía no hay nada claro, las intenciones de la familia Flores es que las nuevas generaciones puedan descubrir más de la matriarca.