La llamada más dura de Miguel Ángel Silvestre a su fallecido padre

Miguel Ángel Silvestre comparte un momento íntimo de recuerdo a su padre y que ha conseguido emocionar a Cristina Pedroche, Paula Echevarría o Bárbara Goenaga

Hace seis meses que Miguel Ángel Silvestre recibió un duro mazazo, la muerte de su padre. Un inesperado revés que a día de hoy todavía no ha superado dado lo unidos que estaban. El actor español no ha tenido ningún problema en mostrar esta debilidad públicamente en su cuenta de Instagram, al confesar que marcó involuntariamente el número de su progenitor.

«Hoy he tenido el acto reflejo de llamar a mi padre. Hace ya seis meses que murió, ha sido un acto reflejo. Ojalá pudiera disfrutarle un poco más. Alguna conversación, o algún concierto de jazz. Era una de las cosas que a él le gustaba que hiciéramos juntos». Unas palabras que hablan de la tremenda nostalgia que está viviendo estos días.

Cuando falleció y superó parcialmente el dolor por su pérdida, Miguel Ángel Silvestre le dedicó unas preciosas palabras: «Nunca me pidió nada a cambio a pesar de haberme gastado casi todo su dinero en querer ser jugador de tenis. Lo único que quería es que yo fuera feliz y tuviera las oportunidades que él no había tenido. Me siento muy afortunado de haber tenido un padre tan generoso. Hoy he descubierto en el tanatorio el impacto de mi padre en muchísimas personas. Tenía una gran bondad. Ayer se marchó mi padre, y el amigo al que llamaba a la hora que fuera para compartir una emoción. Gracias Papá. Descansa en paz».

Por suerte para el actor, en los últimos ha estado rodeado de grandes amigos como Raúl Arévalo o Pedro Almodóvar. Otros como Paula Echevarría no han podido evitar emocionarse al leer que Silvestre había llamado a su padre: «Qué bonito eres Migue… ❤️». Cristina Pedroche ponía corazones y Bárbara Goenaga comprendía el sentimiento: «Cómo te entiendo. Yo es lo que más echo de menos, poder llamarle por teléfono para contarle las cosas…💚😘».