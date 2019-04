La llamada de Isabel Pantoja destapa los miedos de su hijo Kiko Rivera

La tonadillera ha vuelto a llamar a un programa de televisión para apoyar a uno de sus hijos. La emoción brotó entre Isabel y Kiko, que llevaban tres meses sin hablarse.

Lo ha vuelto a hacer. Isabel Pantoja ha vuelto a ponerse del otro lado del teléfono para apoyar a uno de sus hijos en un programa de televisión. En la noche de ayer, los concursantes iban a disfrutar de una llamada con un familiar y como no, Kiko estaba deseando hablar con su madre. Tras varias señales, la tonadillera descolgó la llamada e inmediatamente entró a formar parte de la historia de esta edición. El momento que han protagonizado madre e hijo ha sido uno de los más emotivos de GH DÚO.

Isabel estaba exultante. Hacía ya tres meses que no tenía la oportunidad de hablar con su “pequeño del alma”. De hecho, esa fue la canción que sonó mientras hablaban por teléfono, una llamada de la que han sido testigos millones de españoles. La cantante no ocultó su emoción: “Muchísimas felicidades a todos los concursantes, lo primero. Te adoro, te amo. Te estamos apoyando a muerte. Estamos todos bien. Te veo 24 horas al día. Te quiero, te amo, te adoro. Ganes o no ganes, para mí y para muchísima gente, eres el ganador. Gracias a todos los que lo habéis votado”. Eran las palabras de una madre agradecida y emocionada .

.@riverakiko llama en directo a Isabel Pantoja ¡Así ha sido el momento! #GHDÚODBT13 pic.twitter.com/Z9KS7Zwimr — Gran Hermano (@ghoficial) April 7, 2019

Kiko también tenía las emociones a flor de piel y de alguna manera dejó relucir alguno de sus temores: “Nos equivocamos todos, no te preocupes. Todos te queremos. ¡Te quiero! Adiós, vida mía”. Una comunicación corta pero que ya ha dejado huella en el concurso. Kiko se mostró muy contento por hablar con su progenitora aunque le ha pesado el miedo por haberse abierto en canal en varias ocasiones. Nada más colgar, el Dj se sinceró: “Ha sido maravilloso, muchísimas gracias. He intentado no emocionarme para poder escuchar su voz”.

Kiko, a su madre: “Perdóname si me he equivocado en algo, pero soy persona” #GHDÚODBT13 pic.twitter.com/im3eFC807e — Gran Hermano (@ghoficial) April 7, 2019

Han sido tres meses de convivencia, de muchas charlas con otros concursantes y muchas horas de confesionario. Rivera volvió a reiterar su incertidumbre de como se estaría tomando la familia su concurso: “Sabes que me he superado con creces frente a otros ‘reality shows’, pero esta semana lo estoy pasando un poco mal sin Irene. Pero sigo luchando, muchísimas gracias, de verdad. Me ha valido para muchísimo sus palabras, el saber que mis familia está orgullosa, porque me sentía un poco inseguro por cómo los míos se iban a tomar mis confesiones aquí“.

Su padre, más presente que nunca

Si algo ha caracterizado el concurso de Kiko ha sido su apertura y sinceridad. Nunca se le había visto tan abierto a exponer su vida e intimidad. Contó sus adicciones, detalles de su vida junto a su madre y habló mucho sobre su padre. Paquirri ha estado muy presente en la vida del artista, tanto por los recuerdos de su madre, así como por mediación de fenómenos paranormales, que no ha dudado en desvelar.

El último, en la noche del domingo. Kiko contó como una vez al llegar de viaje dejó la maleta en las escaleras de su residencia. Pasado unas horas, recibió la llamada de una amiga que le dijo: “Acabo de soñar con tu padre. Me dijo: dile a mi hijo que quite la maleta de las escaleras que no consigo bajar”. El joven dijo que esa noche se tuvo que ir a dormir a casa de su madre de lo angustiosa que era la situación.

Final dual el próximo miércoles y jueves

¡Y aquí está una de las cosas más esperadas! ¡¡La ropa de los finalistas para el gran día!! #GHDÚODBT13 pic.twitter.com/nRF7HfExFJ — Gran Hermano (@ghoficial) April 7, 2019

Queda menos de una semana para la gran final. Esta estará dividida en dos días: miércoles y jueves de la próxima semana. Todos los finalistas llegan dispuestos a hacerse con el triunfo aunque hay dos que destacan. Según se ha podido ver en los porcentajes ciegos, hay dos concursantes que sobresalen sobre los demás: uno por encima del 20% y otro con algo más del 40%. ¿Quién se alzará con la victoria final?